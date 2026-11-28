"Динамо" домінувало, але не забило

Господарі від початку зустрічі захопили ініціативу та створювали моменти біля воріт суперника.

Кияни значно переважали одеситів за кількістю ударів, проте ніяк не могли реалізувати свої шанси.

За даними телевізійної трансляції, на 79-й хвилині статистика ударів становила 19:1 на користь "Динамо".

Попри таку перевагу, команда не змогла відкрити рахунок, а наприкінці зустрічі сама опинилася в ролі наздоганяючої.

Два голи "Чорноморця" наприкінці матчу

На 88-й хвилині гості несподівано вийшли вперед.

Після подачі кутового Мар'ян Фарина з другої спроби завдав результативного удару та вразив ворота Георгія Бущана.

"Динамо" кинулося рятувати матч, але натомість пропустило вдруге.

У компенсований час Владислав Фарасєєнко віддав передачу на Данила Алефіренка, який у швидкій контратаці вийшов сам на сам із Бущаном та відправив м'яч повз воротаря.

Таким чином, "Чорноморець" забив двічі за останні хвилини зустрічі та здобув несподівану виїзну перемогу.

"Динамо" – "Чорноморець" – 0:2 (0:0)

Голи: Фарина (88), Алефіренко (90+1).

Історична серія "Динамо" завершилася

Поразка стала для киян особливо неприємною з огляду на статистику попередніх зустрічей із "Чорноморцем".

До цього матчу "Динамо" забивало одеситам у 30 поєдинках чемпіонату України поспіль. Серія тривала з 1 грудня 2007 року, а загалом за цей період кияни відзначилися 69 голами.

Таким чином, уперше майже за 19 років столична команда залишилася без забитих м'ячів у протистоянні з "Чорноморцем".

Також перервалася восьмиматчева домашня безпрограшна серія "Динамо".

Водночас одесити завершили власну антирекордну виїзну серію з 34 матчів поспіль із пропущеними голами.

Для "Чорноморця" ця перемога стала лише восьмою над "Динамо" за 56 зустрічей у чемпіонаті України.

Ювілейний матч Григорчука

Особливим поєдинок став і для головного тренера одеситів Романа Григорчука.

Наставник провів свій 100-й виїзний матч в українській Прем'єр-лізі та відзначив ювілей перемогою.

Загалом цей успіх став для Григорчука 70-м у чемпіонаті України, причому 60 перемог він здобув саме на чолі "Чорноморця".