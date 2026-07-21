"Динамо" получило усиление перед матчем с ПАОК
В общую группу столичного клуба вернулось несколько футболистов, не игравших с «Университетом» в Лиге Европы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт «Динамо» .
Кадровая ситуация "Динамо"
На вечерней тренировке "Динамо" в общей группе работали Владислав Кабаев и Пьер Мунгенге. По индивидуальной программе тренировались Николай Михайленко, Александр Тимчик и Джастин Лонвейк.
Все эти футболисты не участвовали в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университате" (Клуж). По всей вероятности, кто-то из них получит игровое время в противостояниях с ПАОК.
Когда "Динамо" играет с ПАОК
Первый матч киевляне снова проведут в Люблине, 23 июля. Начало игры в 20:00 по Киеву. Ответный матч в Салониках сыграют уже через неделю, 30 июля.
В чемпионате Украины киевский клуб свой первый матч нового сезона проведет 2 августа. На стадионе имени Валерия Лобановского динамовцы встретятся с еще одним киевским клубом – "Левым Берегом".
Ранее мы сообщали, с кем может сыграть Динамо в следующем раунде Лиги Европы , если сможет пройти ПАОК.