Дебютный гол Тутерова, желтая карточка Романчука: как украинцы сыграли в еврокубках

Романчук помог "Университате" одержать победу

Румынская "Университатя" Крайова с украинским защитником Александром Романчуком в составе обыграла андоррский "Интер Клуб Эскальдес" со счетом 3:1 во втором туре основного этапа Лиги конференций.

Романчук вышел в стартовом составе команды. У него была возможность отличиться голом, однако в конце концов попал в протокол встречи, получив предупреждение.

Благодаря победе румынский клуб укрепил свои позиции в верхней части турнирной таблицы и вошел в топ-8.

Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд"

Украинский нападающий Тимур Тутеров отметился дебютным голом за основную команду английского "Сандерленда". Он забил уже на второй минуте выездного матча третьего тура Лиги Европы против польского "Леха".

Впрочем, хозяева сумели отыграться – встреча завершилась со счетом 1:1. Для Тутерова этот мяч стал первым результативным действием за основную команду английского клуба.

Результаты матчей Лиги Европы

Также прошли и другие матчи третьего тура Лиги Европы. Среди результатов вечера - ничья "Ювентуса" с "Ренном" (2:2), победа "Трабзонспора" над "Хартс" (2:0) и ничья "Борнмута" с "Миланом".

Впереди также матчи "Бенфики", за которые выступают Анатолий Трубин и Георгий Судаков, и "Олимпиакоса", где играет Роман Яремчук.