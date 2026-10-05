Дебют в УПЛ, победа над "Динамо" и новичок Дадашов: интервью Сергея Шищенко

"Увидел очень хорошую динамику"

– Сергей Юрьевич, "Буковина" провела два спарринга с "Зимбру" и выиграла оба с общим счетом 5:0. Что нового вы увидели в своей команде за эти два матча?

– В каждой игре видишь что-то новое, потому что каждый спарринг проходит по-разному. Особенно когда едешь за границу и играешь с командами из другого чемпионата. Там совсем другая ментальность, где-то другой уровень команд, много легионеров, разные тактические схемы.

Поэтому такие спарринги очень важны. Конечно, в каждом из них видишь и хорошие моменты и ошибки, которые нужно исправлять. К каждому матчу мы готовимся, есть определенный тактический план. Где-то получается, где-то – нет.

В этих матчах я увидел очень хорошую динамику, были хорошие атакующие действия. Конечно, были и проблемы в обороне, которые нужно исправлять.

– Раньше вы говорили, что при таком количестве моментов голы обязательно придут. В Молдове команда забила пять мячей за два матча. Можно ли сказать, что проблема с реализацией уже решается, эти матчи пока не показатель?

– Понимаете, контрольные матчи и матчи чемпионата – это разные вещи. В психологическом плане ребята действуют более раскрепощенно. Когда ты играешь контрольный матч, на тебя нет давления из-за результата. А в чемпионате совсем другое настроение, есть волнение. Ты хочешь победить, нужно набирать очки.

Мы хорошо сыграли с "Эпицентром", а затем обыграли "Динамо". Сейчас неплохо сыграли с "Зимбру", забили пять мячей. Надеюсь, что с "Полесьем" также улучшим нашу результативность.

Я считаю, что если ты будешь играть агрессивно, давить на соперника, создавать моменты у его ворот, то мячи обязательно придут. И тогда будет совсем другой результат, мы сможем улучшить то, что есть сейчас в чемпионате.

"Чистый форвард, чистая девятка": приход Дадашова

– К "Буковине" присоединился Ренат Дадашов. Почему остановились именно на нем, какую роль видите для него в своей системе и как быстро ожидаете от него результата?

– В трансферное окно мы искали нападающего. У нас был интерес к Даниилу Кравчуку, мы хотели этого игрока еще раньше. Затем появился вариант с Ренатом Дадашовым. Мы вели переговоры, следили за ним, смотрели.

Это чистый форвард, чистая девятка, футболист с хорошим уровнем игры и пониманием того, что он делает. Было видно, что он легко впишется в требования, которые у меня есть. Он играл за сборную Азербайджана в Германии, Турции, причем на хорошем уровне.

Это очень опытный нападающий. Я считаю, что он принесет нам пользу. Конечно, ему нужно адаптироваться, набрать физические кондиции и лучше понять нашу игру.

Он просматривал наши матчи, смотрел, как мы поступаем. И уже с первых тренировок было видно, что он понимает, что нужно делать на футбольном поле. Мы побеседовали с ним, и я увидел, что он хорошо понимает мои требования.

– Вернемся к матчу с "Харьковом". После игры вы сказали, что это была "полная катастрофа", и тогда было сложно даже делать детальный анализ. Сейчас уже можете сказать, что случилось с командой того дня?

– До матча с "Харьковом" мы провели очень хорошие игры – интенсивные, динамичные. У нас были очень хорошие атакующие действия, мы дисциплинированно играли в обороне, агрессивно – в атаке.

Мы хотели удержать этот уровень и показать такую же игру достойную, как в предыдущих матчах. Но у нас вообще ничего не вышло, особенно в атакующих действиях. Если в обороне мы еще играли более или менее на своем уровне, то в атаке у нас вообще ничего не получалось.

Конечно, это и заслуга Харькова, который не позволил нам играть так, как мы хотели. План, который у нас был на игру, вообще не сработал. Я считаю, что это был наш самый неудачный матч из семи сыгранных.

Сергей Шищенко (фото: ФК "Буковина")

– После семи туров вы уже увидели "Буковину" против команд разного уровня в УПЛ. В чем команда оказалась сильнее, чем вы ожидали, а где, напротив, увидели больше всего проблем?

– Конечно, проблема – это реализация. Некоторые проблемы были в обороне. И это не касается только защитников, это касается всей команды, потому что вся команда обороняется.

Я очень доволен отношением игроков, доволен тем, как мы действовали в этих матчах. Не очень удачным был матч с ЛНЗ в первом туре. Конечно, там было волнение, больше психологических моментов. Также неудачным был матч с "Харьковом".

А пять матчей, которые мы провели между ними, были на очень хорошем уровне. Я даже чуть-чуть не ожидал, что мы сможем держать свой уровень в каждой игре. Это очень важно. Именно такой футбол мы хотим видеть – тот, который демонстрировали в этих пяти турах после ЛНЗ.

Очень важно, чтобы мы не опускались ниже этого уровня, а возможно еще улучшали свою игру. Многое зависит от того, как ребята будут работать на тренировках и как мы будем отрабатывать те взаимодействия и требования, которые есть у меня и тренерского штаба, чтобы потом футболисты переносили это на игру.

– Первый официальный матч после паузы будет против "Полесья". Вы в свое время работали с житомирской командой. Может ли это помочь вам при подготовке к матчу?

– Я работал там много лет. Естественно, команда поменялась, некие игроки остались, но на данный момент это, можно сказать, уже новенькая команда. Я понимаю, как может играть "Полесье". Там очень хороший тренерский штаб и очень сильная команда. Конечно, мы будем готовиться и уже готовимся к очень непростой игре. Насколько у нас получится правильно сыграть и противодействовать "Полесью" – покажет матч.

"Нам нужно закрепиться в УПЛ"

– За счет чего нынешняя "Буковина" может создать проблемы одному из лидеров чемпионата?

– За счет дисциплины в обороне, игровой дисциплины и атакующих действий. Для того чтобы забивать, нужно создавать моменты, быть агрессивными и на 100% качественно действовать в атаке, во время стандартов и в любых ситуациях, возникающих на футбольном поле. Это очень важно.

– После семи туров ваше понимание возможностей этой "Буковины" изменилось? На что, по вашему мнению, команда реально может претендовать на этот сезон?

– В общем, я верю в своих игроков и верю, что команда будет прогрессировать. Конечно, будут неудачные матчи, потому что соперники разные и они тоже хотят побеждать. Они противодействуют нам, потому не все всегда будет хорошо.

Но я вижу, насколько ребята – и каждый из них индивидуально, и команда вообще могут добавлять и прогрессировать. Очень важно, чтобы команда росла в своем уровне и каждый футболист тоже рос и достигал тех результатов, которые мы хотим видеть.

Относительно ожиданий – их нет, потому что чемпионат конкурентный. Мы видим турнирную таблицу: четыре-пять клубов немного оторвались, а затем 11 клубов идут примерно на одном уровне. Три зачетных балла – и ты можешь как подняться, так и опуститься.

Потому мы хотим улучшать свой результат. Будет непросто. Мы хотим выходить на поле так, чтобы быть довольны своими действиями, чтобы ребята были довольны своей игрой, кайфовали от футбола и от того, что они делают. Для нас это очень важно.

– Президент клуба ставил перед вами конкретную турнирную задачу на сезон?

– Мы все понимаем, и президент клуба понимает, что в первый год нам нужно закрепиться в УПЛ. Увидеть, что нам нужно прибавлять, куда двигаться во всех аспектах.

Это очень важный период для нас – первый год. "Буковина" не играла в элитном дивизионе 32 года. Поэтому очень важно, чтобы мы остались в УПЛ и на следующий сезон. А потом уже увидим, какие у нас будут цели.

Наверное, каждый новичок ставит перед собой такую задачу. А когда команда здесь не была 32 года, это очень важный, исторический сезон. Конечно, мы не хотим находиться в зоне вылета, хотим набрать максимум очков и подняться как можно выше. А там уже посмотрим, как получится.

– "Буковина" в этом году уже вылетела из Кубка Украины. Какие ожидания у вас были от турнира? Стал ли после выхода в УПЛ приоритетом для команды именно чемпионат?

– Мы не отделяли Кубок от чемпионата. У нас была максимальная задача – проходить каждый этап, как это было два года подряд.

Это очень важный турнир. Новый формат показал, что нужно относиться к Кубку на 100%, не так, как раньше, когда для многих команд он был не столь важен.

Новый формат показал, что каждая команда может дойти до финала и завоевать Кубок. Мы хотели пройти дальше и попасть в финал, но у нас не получилось. Теперь мы сосредоточились только на чемпионате.

– Почему, по вашему мнению, не удалось пройти дальше? Это следствие сильнейшей конкуренции в УПЛ так ли сложились обстоятельства в матче с ЛНЗ?

– Это просто обстоятельства матча с ЛНЗ. Мы провели очень хороший, мощный матч. Дошло до серии пенальти, а там, как обычно, все решает психология. Кто лучше реализует пенальти, тот и идет дальше.

Жаль, что у нас не получилось. Мы точно с высоко поднятой головой покинули этот Кубок.

– Если уже вспомнили Кубок и матч с "Динамо", расскажите об эмоциях после победы. Что вы чувствовали и футболисты?

– Это фантастические эмоции, потому что это первая победа "Буковины" над "Динамо". Конечно, это историческая победа после нашего возвращения.

Такие эмоции словами очень тяжело передать, их нужно испытывать. Я очень благодарен ребятам за эти эмоции, нашим болельщикам, которые поддерживали нас на стадионе. Это был очень важный матч и очень важная победа. Очень тяжело передать эти ощущения.

– А как праздновали эту победу с командой?

– Да никак не праздновали. Ехали домой, выпили по несколько баночек пива – и нужно было готовиться дальше.