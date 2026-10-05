Дебют в УПЛ, перемога над "Динамо" та новачок Дадашов: інтерв'ю Сергія Шищенка

"Побачив дуже хорошу динаміку"

– Сергію Юрійовичу, "Буковина" провела два спаринги із "Зімбру" та виграла обидва із загальним рахунком 5:0. Що нового ви побачили у своїй команді за ці два матчі?

– У кожній грі бачиш щось нове, тому що кожен спаринг проходить по-різному. Особливо коли їдеш за кордон і граєш із командами з іншого чемпіонату. Там зовсім інша ментальність, десь інший рівень команд, багато легіонерів, різні тактичні схеми.

Тому такі спаринги дуже важливі. Звісно, у кожному з них бачиш і хороші моменти, і помилки, які потрібно виправляти. До кожного матчу ми готуємося, маємо певний тактичний план. Десь щось виходить, десь - ні.

У цих матчах я побачив дуже хорошу динаміку, були хороші атакувальні дії. Звісно, були й проблеми в обороні, які потрібно виправляти.

– Раніше ви говорили, що за такої кількості моментів голи обов'язково прийдуть. У Молдові команда забила п'ять м'ячів за два матчі. Чи можна сказати, що проблема з реалізацією вже вирішується, чи ці матчі поки не показник?

– Розумієте, контрольні матчі та матчі чемпіонату - це різні речі. У психологічному плані хлопці діють більш розкуто. Коли ти граєш контрольний матч, на тебе немає тиску через результат. А в чемпіонаті зовсім інший настрій, є хвилювання. Ти хочеш перемогти, потрібно набирати очки.

Ми добре зіграли з “Епіцентром”, а потім обіграли "Динамо". Зараз непогано зіграли із "Зімбру", забили п'ять м'ячів. Сподіваюся, що з "Поліссям" також покращимо нашу результативність.

Я вважаю, що якщо ти будеш грати агресивно, тиснути на суперника, створювати моменти біля його воріт, то м'ячі обов'язково прийдуть. І тоді буде зовсім інший результат, ми зможемо покращити те, що маємо зараз у чемпіонаті.

"Чистий форвард, чиста дев'ятка": прихід Дадашова

– До "Буковини" приєднався Ренат Дадашов. Чому зупинилися саме на ньому, яку роль бачите для нього у своїй системі та наскільки швидко очікуєте від нього результату?

– У трансферне вікно ми шукали нападника. У нас був інтерес до Данила Кравчука, ми хотіли цього гравця ще раніше. Потім з'явився варіант із Ренатом Дадашовим. Ми вели перемовини, стежили за ним, дивилися.

Це чистий форвард, чиста "дев'ятка", футболіст із хорошим рівнем гри та розумінням того, що він робить. Було видно, що він легко впишеться в ті вимоги, які в мене є. Він грав за збірну Азербайджану, у Німеччині, Туреччині, причому на хорошому рівні.

Це дуже досвідчений нападник. Я вважаю, що він принесе нам користь. Звісно, йому ще потрібно адаптуватися, набрати фізичні кондиції та краще зрозуміти нашу гру.

Він переглядав наші матчі, дивився, як ми діємо. І вже з перших тренувань було видно, що він розуміє, що потрібно робити на футбольному полі. Ми поспілкувалися з ним, і я побачив, що він добре розуміє мої вимоги.

– Повернімося до матчу з "Харковом". Після гри ви сказали, що це була "повна катастрофа" і тоді було складно навіть робити детальний аналіз. Зараз уже можете сказати, що сталося з командою того дня?

– До матчу з "Харковом" ми провели дуже хороші ігри - інтенсивні, динамічні. У нас були дуже хороші атакувальні дії, ми дисципліновано грали в обороні, агресивно – в атаці.

Ми хотіли втримати цей рівень і показати таку ж гідну гру, як у попередніх матчах. Але в нас взагалі нічого не вийшло, особливо в атакувальних діях. Якщо в обороні ми ще грали більш-менш на своєму рівні, то в атаці в нас взагалі нічого не виходило.

Звісно, це й заслуга "Харкова", який не дозволив нам грати так, як ми хотіли. План, який у нас був на гру, взагалі не спрацював. Я вважаю, що це був наш найневдаліший матч із семи зіграних.

Сергій Шищенко (фото: ФК "Буковина")

– Після семи турів ви вже побачили "Буковину" проти команд різного рівня в УПЛ. У чому команда виявилася сильнішою, ніж ви очікували, а де, навпаки, побачили найбільше проблем?

– Звісно, проблема – це реалізація. Деякі проблеми були в обороні. І це не стосується лише захисників, це стосується всієї команди, тому що обороняється вся команда.

Я дуже задоволений ставленням гравців, задоволений тим, як ми діяли в цих матчах. Не дуже вдалим був матч із ЛНЗ у першому турі. Звісно, там було хвилювання, більше психологічних моментів. Також невдалим був матч із "Харковом".

А п'ять матчів, які ми провели між ними, були на дуже хорошому рівні. Я навіть трохи не очікував, що ми зможемо тримати свій рівень у кожній грі. Це дуже важливо. Саме такий футбол ми хочемо бачити - той, який демонстрували в цих п'яти турах після ЛНЗ.

Дуже важливо, щоб ми не опускалися нижче цього рівня, а, можливо, ще покращували свою гру. Багато залежатиме від того, як хлопці працюватимуть на тренуваннях і як ми будемо відпрацьовувати ті взаємодії та вимоги, які є в мене і тренерського штабу, щоб потім футболісти переносили це на гру.

– Перший офіційний матч після паузи буде проти "Полісся". Ви свого часу працювали з житомирською командою. Чи може це допомогти вам під час підготовки до матчу?

– Я працював там багато років. Звісно, команда змінилася, деякі гравці залишилися, але зараз це, можна сказати, вже нова команда. Я розумію, як може грати "Полісся". Там дуже хороший тренерський штаб і дуже потужна команда. Звісно, ми будемо готуватися і вже готуємося до дуже непростої гри. Наскільки в нас вийде правильно зіграти та протидіяти "Поліссю" – покаже матч.

"Нам потрібно закріпитися в УПЛ"

– За рахунок чого нинішня "Буковина" може створити проблеми одному з лідерів чемпіонату?

– За рахунок дисципліни в обороні, ігрової дисципліни та атакувальних дій. Для того, щоб забивати, потрібно створювати моменти, бути агресивними і на 100% якісно діяти в атаці, під час стандартів та в будь-яких ситуаціях, які виникатимуть на футбольному полі. Це дуже важливо.

– Після семи турів ваше розуміння можливостей цієї "Буковини" змінилося? На що, на вашу думку, команда реально може претендувати цього сезону?

– Загалом я вірю у своїх гравців і вірю, що команда буде прогресувати. Звісно, будуть невдалі матчі, тому що суперники різні й вони також хочуть перемагати. Вони протидіють нам, тому не все завжди буде добре.

Але я бачу, наскільки хлопці – і кожен із них індивідуально, і команда загалом - можуть додавати та прогресувати. Дуже важливо, щоб команда зростала у своєму рівні й кожен футболіст також зростав і досягав тих результатів, які ми хочемо бачити.

Щодо очікувань – їх немає, тому що чемпіонат конкурентний. Ми бачимо турнірну таблицю: чотири-п'ять клубів трохи відірвалися, а потім 11 клубів ідуть приблизно на одному рівні. Три залікові бали - і ти можеш як піднятися, так і опуститися.

Тому ми хочемо покращувати свій результат. Буде непросто. Ми хочемо виходити на поле так, щоб бути задоволеними своїми діями, щоб хлопці були задоволені своєю грою, кайфували від футболу та від того, що вони роблять. Для нас це дуже важливо.

– Президент клубу ставив перед вами конкретне турнірне завдання на сезон?

– Ми всі розуміємо, і президент клубу розуміє, що в перший рік нам потрібно закріпитися в УПЛ. Побачити, що нам потрібно додавати, куди рухатися в усіх аспектах.

Це дуже важливий період для нас – перший рік. "Буковина" не грала в елітному дивізіоні 32 роки. Тому дуже важливо, щоб ми залишилися в УПЛ і на наступний сезон. А потім уже побачимо, які в нас будуть цілі.

Напевно, кожен новачок ставить перед собою таке завдання. А коли команда не була тут 32 роки, це дуже важливий, історичний сезон. Звісно, ми не хочемо перебувати в зоні вильоту, хочемо набрати максимум очок і піднятися якомога вище. А там уже подивимося, як вийде.

– "Буковина" цього року вже вилетіла з Кубка України. Які очікування у вас були від цього турніру? Чи після виходу в УПЛ пріоритетом для команди став саме чемпіонат?

– Ми не відокремлювали Кубок від чемпіонату. У нас було максимальне завдання – проходити кожен етап, як це було два роки поспіль.

Це дуже важливий турнір. Новий формат показав, що потрібно ставитися до Кубка на 100%, не так, як раніше, коли для багатьох команд він був не настільки важливим.

Новий формат показав, що кожна команда може дійти до фіналу і здобути Кубок. Ми хотіли пройти далі й потрапити до фіналу, але в нас не вийшло. Тепер ми зосередилися тільки на чемпіонаті.

– Чому, на вашу думку, не вдалося пройти далі? Це наслідок сильнішої конкуренції в УПЛ чи так склалися обставини в матчі з ЛНЗ?

– Це просто обставини матчу з ЛНЗ. Ми провели дуже хороший, потужний матч. Дійшло до серії пенальті, а там, як завжди, усе вирішує психологія. Хто краще реалізує пенальті, той і проходить далі.

Прикро, що в нас не вийшло. Ми точно з високо піднятою головою залишили цей Кубок.

– Якщо вже згадали Кубок і матч із "Динамо", розкажіть про емоції після тієї перемоги. Що відчували ви та футболісти?

– Це фантастичні емоції, тому що це перша перемога "Буковини" над "Динамо". Звісно, це історична перемога після нашого повернення.

Такі емоції словами дуже важко передати, їх потрібно відчувати. Я дуже вдячний хлопцям за ці емоції, нашим уболівальникам, які підтримували нас на стадіоні. Це був дуже важливий матч і дуже важлива перемога. Дуже важко передати ці відчуття.

– А як святкували цю перемогу з командою?

– Та ніяк не святкували. Їхали додому, випили по кілька баночок пива - і потрібно було готуватися далі.