Дебют в "Карпатах", повышение Михайленко, выступление на Евро-2026: интервью Дениса Марченко

"С "Кривбассом" мог сыграть лучше"

– Денис, прежде всего, поздравляем с дебютом за "Карпаты". Сильно волновался перед матчем с "Кривбассом"?

– Спасибо за приветствие. Волнение было, возможно, даже больше обычного. Потому что новый клуб и первый официальный матч хотелось же победить и хорошо начать сезон. Это удалось и я очень рад.

– Как оценишь свою игру в этом матче? Все ли удалось выполнить, или всеми эпизодами доволен?

– Я считаю, что мог сыграть в этом матче лучше. Не все удавалось, но не так уж плохо было. Поэтому, есть еще над чем работать, будем исправлять ошибки.

– Фран Фернандес – испанец, все же менталитет немного отличается от украинского. Что было для тебя самым интересным во взаимодействии с новым тренерским штабом?

– Да, это мой первый опыт с иностранными тренерами. Очень интересно поработать с ним, узнать новые моменты как тактические, так и ментальные. Потому это для меня очень ценный опыт.

– В матче с Кривбассом в твоем распоряжении была достаточно опытная линия защиты: Мирошниченко, Бабогло, Стецьков и Лях. Тебе спокойнее играть, зная, что перед тобой такие мастера?

– Конечно, играть с ним – одно удовольствие. Это хорошие игроки и хорошие люди, надеюсь, что еще сыграю с ними не один матч вместе.

"Хочу как можно больше отыграть на "ноль"

– С кем после перехода в "Карпаты" ты общаешься больше всего из игроков?

– Пытаюсь общаться со всеми. Но больше всего, наверное, с молодыми ребятами: Сашей Дедовым, Юрием Кокодыняком, Владиславом Резником, потому что мы с ними бывали в сборной вместе.

– Следующий матч у вас аж через неделю, против ЛНЗ. Наверняка эту команду ты уже успел увидеть в матчах Лиги конференций против "Гента". Какое впечатление осталось?

– Да, ЛНЗ – это сильная команда. По-футбольному неприятная. Организована в защите, а в целом физически мощная. Потому с ними будет играть очень нелегко.

– Какую задачу на сезон перед футболистами "Карпат" сформировало руководство клуба?

– Я думаю, о задачах клуба лучше спрашивать у руководства и главного тренера. Про себя могу сказать, что хочу играть максимально много. В частности, хотелось бы побольше играть на "ноль" и помогать команде побеждать, достигать высоких целей.

– Что в работе вратаря тебе нравится больше всего: игра на выходе, играть ногами, отбивать удары соперника или, наоборот, провести весь матч без существенной работы?

– В тренировочном процессе, как и в играх, мне нравится сама роль вратаря. Нет чего-то отдельного, что импонировало больше. Все компоненты вратарской игры в комплексе мне доставляют удовольствие, поэтому не могу выделить что-то одно.

"Михайленко заслужил повышение"

– Этим летом ты играл на юношеском Евро-2026. Как сейчас оцениваешь для себя опыт?

– Это был очень классный опыт, сыграть на таком международном турнире, представлять Украину. Я считаю, что мы выступили неплохо, может, могли и лучше – выйти в финал и побороться за первое место. Но я считаю, что минимум мы точно проделали.

– То, что Дмитрий Михайленко возглавил молодежную сборную Украины – хорошо для развития украинского футбола?

- Думаю, что то, что Дмитрий Станиславович назначен главным тренером "молодежки" - это однозначно заслуженно. Он своей работой не один год доказывал, что он этого стоит. Дмитрий Михайленко со всеми сборными, с которыми он работал, достигал хороших результатов при качественной игре.

Денис Марченко (по центру) в составе юношеской сборной Украины (фото: УАФ)

– Сильно ли большой контраст ты почувствовал между юношеским и взрослым футболом, выступая на чемпионате Европы?

– В первую очередь, контраст ощущается в плане физики. Во взрослом футболе игроки физически сильнее, но технически очень много неплохих игроков на юношеском уровне. Потому я думаю, что взрослый футбол отличается, в первую очередь, за счет физики.

– Успел ли ты восстановиться после Евро-2026 и подготовиться к клубному сезону? На сколько 100% оценишь свои кондиции сейчас?

– После Евро я сразу отправился на сборы в "Карпаты". Потому даже времени на отдых не было. Но у меня было время перевести дыхание перед чемпионатом Европы, поэтому проблем здесь не было. Что касается кондиций, думаю, что сейчас я уже готов к сезону довольно неплохо. Но это еще не максимум, потому что мы работаем как раз над тем, чтобы поскорее выйти на пик формы.