Дебют в "Карпатах", підвищення Михайленка, виступ на Євро-2026: інтерв'ю Дениса Марченка

"З "Кривбасом" міг зіграти краще"

– Денисе, перш за все, вітаємо з дебютом за "Карпати". Сильно хвилювався перед матчем із "Кривбасом"?

– Дякую за привітання. Хвилювання було, можливо, навіть більше, ніж зазвичай. Бо новий клуб і перший офіційний матч, хотілося ж перемогти і гарно почати сезон. Це вдалося і я дуже радий.

– Як оціниш свою гру у цьому матчі? Чи все вдалося виконати, чи всіма епізодами задоволений?

– Я вважаю, що міг зіграти у цьому матчі краще. Не все вдавалося, але не так вже й погано було. Тому, ще є над чим працювати, будемо виправляти помилки.

– Фран Фернандес – іспанець, все ж менталітет трохи відрізняється від українського. Що для тебе було найцікавішим у взаємодії із новим тренерським штабом?

– Так, це мій перший досвід з іноземними тренерами. Дуже цікаво попрацювати з ним, дізнатися нові моменти, як тактичні, так і ментальні. Тому це для мене дуже цінний досвід.

– У матчі із Кривбасом у твоєму розпорядженні була доволі досвідчена лінія захисту: Мірошниченко, Бабогло, Стецьков та Лях. Тобі спокійніше грати, знаючи, що перед тобою такі майстри?

– Звісно, грати з ним – одне задоволення. Це гарні гравці та гарні люди, сподіваюся, що ще зіграю з ними не один матч разом.

"Хочу якомога більше відіграти на "нуль"

– З ким після переходу до "Карпат" ти спілкуєшся найбільше з гравців?

– Намагаюся спілкуватися з усіма. Але найбільше, напевно, з молодими хлопцями: Сашком Дєдовим, Юрієм Кокодиняком, Владиславом Резніком, бо ми з ними бували у збірній разом.

– Наступний матч у вас аж за тиждень, проти ЛНЗ. Напевно, цю команду ти вже встиг побачити в матчах Ліги конференцій проти "Гента". Яке враження залишилося?

– Так, ЛНЗ – це сильна команда. По-футбольному неприємна. Організована у захисті, а загалом – фізично потужна. Тому з ними буде грати дуже нелегко.

– Яку задачу на сезон перед футболістами "Карпат" сформувало керівництво клубу?

– Я думаю, про задачі клубу краще питати у керівництва та головного тренера. Про себе ж можу сказати, що хочу грати максимально багато. Зокрема, хотілося б побільше грати на "нуль" і допомагати команді перемагати, досягати найвищих цілей.

– Що в роботі воротаря тобі подобається найбільше: гра на виході, грати ногами, відбивати удари суперника чи навпаки, провести весь матч без суттєвої роботи?

– В тренувальному процесі, як і в іграх, мені подобається сама роль воротаря. Немає чогось окремого, що імпонувало б більше. Усі компоненти воротарської гри в комплексі мені приносять задоволення, тому не можу виділити щось одне.

"Михайленко заслужив на підвищення"

– Цього літа ти грав на юнацькому Євро-2026. Як зараз оцінюєш для себе досвід?

– Це був дуже класний досвід, зіграти на такому міжнародному турнірі, представляти Україну. Я вважаю, що ми виступили непогано, може могли й краще – вийти до фіналу та поборотися за перше місце. Але я вважаю, що мінімум ми точно виконали.

– Те, що Дмитро Михайленко очолив молодіжну збірну України — добре для розвитку українського футболу?

– Думаю, що те, що Дмитра Станіславовича призначили головним тренером "молодіжки" – це однозначно заслужено. Він своєю роботою не один рік доводив, що він цього вартий. Дмитро Михайленко з усіма збірними, з якими він працював, досягав хороших результатів при якісній грі.

Денис Марченко (по центру) у складі юнацької збірної України (фото: УАФ)

– Чи сильно великий контраст ти відчув між юнацьким та дорослим футболом, виступаючи на чемпіонаті Європи?

– Насамперед, контраст відчувається в плані фізики. У дорослому футболі гравці фізично сильніші, але технічно є дуже багато непоганих гравців на юнацькому рівні. Тому я думаю, що дорослий футбол відрізняється, в першу чергу, за рахунок фізики.

– Чи встиг ти відновитися після Євро-2026 і підготуватися до клубного сезону? На скільки за 100% оціниш свої кондиції зараз?

– Після Євро я одразу вирушив на збори у "Карпати". Тому навіть часу на відпочинок не було. Але у мене був час перевести подих перед чемпіонатом Європи, відтак проблем тут не було. Щодо кондицій, то гадаю, що зараз я вже готовий до сезону доволі непогано. Але це ще не максимум, бо ми працюємо якраз над тим, щоб якомога швидше вийти на пік форми.