УПЛ. 6-й тур (перенесенный матч)

"Кривбасс" – "Харьков" – 0:2

Голы: Крупский, 1, Рашица, 10

Удаление: Виливальд ("Кривбасс"), 24

Блицкриг харьковчан в первом тайме

Поединок, который изначально планировали провести еще 12 сентября, начался с задержкой из-за воздушной опасности. Однако сразу после стартового свистка гости ошеломили соперника. Уже на 28-й секунде Парако пяткой отдал передачу на Крупского, тот пробил с правого фланга штрафной, а мяч после рикошета от ноги Виливальда дезориентировал голкипера Кемкина и влетел в сетку.

На 10-й минуте подопечные Младена Бартуловича удвоили преимущество: Рашица первым успел на добивание и отправил мяч в пустые ворота.

Ситуация для команды Александра Петракова стала критической на 24-й минуте. Антигерой первого гола Виливальд сбил Парако, который вырывался на оперативный простор, и получил прямую красную карточку. Получив численное преимущество, гости имели несколько возможностей довести счет до разгромного еще до перерыва, но Кемкин парировал опасные удары Гаджиева, Парако, Рашицы и Калюжного, а Подгурский выбил мяч с линии пустых ворот после попытки Забергджи.

Второй тайм тоже начался позже запланированного из-за очередной воздушной тревоги, а впоследствии игру прерывали еще дважды. Несмотря на затяжные паузы, "Харьков" контролировал ход событий на поле. На 48-й минуте Рашица даже забил третий гол, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

В конце встречи напряжение на поле едва не переросло в потасовку, которую рефери погасил предупреждениями для Нави и Смолякова.

Турнирное положение команд

В итоге харьковчане уверенно удержали победу со счетом 2:0. Благодаря этому успеху "Харьков" набрал 24 очка и закрепился на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая только "Динамо", "Полесью" и "Шахтеру". "Кривбасс" с 7 баллами остается на последнем, 16-м месте.