УПЛ. 6-й тур (перенесений матч)

"Кривбас" – "Харків" – 0:2

Голи: Крупський, 1, Рашиця, 10

Вилучення: Вілівальд ("Кривбас"), 24

Бліцкриг харків'ян у першому таймі

Поєдинок, який спочатку планували провести ще 12 вересня, розпочався із затримкою через повітряну небезпеку. Проте одразу після стартового свистка гості приголомшили суперника. Вже на 28-й секунді Парако п'ятою віддав передачу на Крупського, той пробив із правого флангу штрафного, а м'яч після рикошету від ноги Вілівальда дезорієнтував голкіпера Кемкіна та влетів у сітку.

На 10-й хвилині підопічні Младена Бартуловича подвоїли перевагу: Рашиця першим встиг на добивання та відправив м'яч у порожні ворота.

Ситуація для команди Олександра Петракова стала критичною на 24-й хвилині. Антигерой першого гола Вілівальд збив Парако, який виривався на оперативний простір, і отримав пряму червону картку. Отримавши більшість, гості мали кілька нагод довести рахунок до розгромного ще до перерви, але Кемкін парирував небезпечні удари Гаджиєва, Парако, Рашиці та Калюжного, а Підгурський вибив м'яч із лінії порожніх воріт після спроби Забергджі.

Другий тайм теж розпочався пізніше запланованого через чергову сирену, а згодом гру переривали ще двічі. Попри затяжні паузи, "Харків" контролював перебіг подій на полі. На 48-й хвилині Рашиця навіть забив утретє, проте арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Наприкінці зустрічі напруга на полі ледь не переросла у сутичку, яку рефері погасив попередженнями для Наві та Смолякова.

Турнірне положення команд

У підсумку харків'яни впевнено втримали перемогу з рахунком 2:0. Завдяки цьому успіху "Харків" набрав 24 очки та закріпився на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лише "Динамо", "Поліссю" та "Шахтарю". "Кривбас" із 7 балами залишається на останньому, 16-му місці.