Чотири тривоги та нокдаун на старті: як завершився багатостраждальний матч УПЛ "Кривбас" – "Харків"
У Кривому Розі нарешті відбувся перенесений поєдинок шостого туру української Прем'єр-ліги, який команди не змогли зіграти ще у вересні. Протистояння "Кривбаса" та "Харкова" знову супроводжувалося постійними повітряними тривогами, а доля зустрічі фактично вирішилася вже в дебюті.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
УПЛ. 6-й тур (перенесений матч)
"Кривбас" – "Харків" – 0:2
Голи: Крупський, 1, Рашиця, 10
Вилучення: Вілівальд ("Кривбас"), 24
Бліцкриг харків'ян у першому таймі
Поєдинок, який спочатку планували провести ще 12 вересня, розпочався із затримкою через повітряну небезпеку. Проте одразу після стартового свистка гості приголомшили суперника. Вже на 28-й секунді Парако п'ятою віддав передачу на Крупського, той пробив із правого флангу штрафного, а м'яч після рикошету від ноги Вілівальда дезорієнтував голкіпера Кемкіна та влетів у сітку.
На 10-й хвилині підопічні Младена Бартуловича подвоїли перевагу: Рашиця першим встиг на добивання та відправив м'яч у порожні ворота.
Ситуація для команди Олександра Петракова стала критичною на 24-й хвилині. Антигерой першого гола Вілівальд збив Парако, який виривався на оперативний простір, і отримав пряму червону картку. Отримавши більшість, гості мали кілька нагод довести рахунок до розгромного ще до перерви, але Кемкін парирував небезпечні удари Гаджиєва, Парако, Рашиці та Калюжного, а Підгурський вибив м'яч із лінії порожніх воріт після спроби Забергджі.
Другий тайм теж розпочався пізніше запланованого через чергову сирену, а згодом гру переривали ще двічі. Попри затяжні паузи, "Харків" контролював перебіг подій на полі. На 48-й хвилині Рашиця навіть забив утретє, проте арбітр скасував взяття воріт через офсайд.
Наприкінці зустрічі напруга на полі ледь не переросла у сутичку, яку рефері погасив попередженнями для Наві та Смолякова.
Турнірне положення команд
У підсумку харків'яни впевнено втримали перемогу з рахунком 2:0. Завдяки цьому успіху "Харків" набрав 24 очки та закріпився на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лише "Динамо", "Поліссю" та "Шахтарю". "Кривбас" із 7 балами залишається на останньому, 16-му місці.
Раніше ми писали, що відомий експерт закликав "Шахтар" замислитися над зміною тренера.