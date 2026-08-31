Черная полоса для украинца: Малиновский в дополнение к удалению получил травму
Украинский полузащитник "Трабзонспора" Руслан Малиновский получил травму левого колена. О состоянии здоровья 33-летнего хавбека официально сообщил главврач турецкого клуба Ахмет Бешир.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Трабзонспора".
Детали травмы и заявление медиков
Причиной обращения к врачам стала боль во внутренней части левого колена украинского хавбека, вызванная сильным ударом. Углубленное медицинское обследование определило характер повреждения.
"После осмотра и МРТ-сканирования из-за боли во внутренней части левого колена нашего игрока Руслана Малиновского, вызванного ударом, был обнаружен распространенный отек мягких тканей и костей во внутренней части колена. Наша медицинская команда приступила к его лечению", - заявил врач "Трабзонспора" Ахмет.
Точные сроки восстановления украинца клуб пока не объявляет.
Карьерный контекст
Руслан Малиновский присоединился к "Трабзонспору" летом, подписав с турецким клубом контракт сроком на три года. До этого украинский полузащитник в течение трех сезонов выступал за итальянскую "Дженоа", а также известный выступлениями в Европе за бельгийский "Генк", итальянскую "Аталанту" и французский "Марсель".
Стоит напомнить, что в последнем ответном матче финального раунда квалификации Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" Малиновский получил прямую красную карточку, после чего публично объяснил мотивы своего исключения.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий забил в ворота соперника "Шахтера" и продолжил голевую серию.