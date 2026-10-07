Чоботенко рассказал о самой странной провокации в карьере: соперник вышел на поле с "оружием"

"Он колол меня скрепкой"

Чоботенко признался, что за годы карьеры ему не раз приходилось сталкиваться с нападающими, которые пытались вывести защитников из равновесия. Однако один случай из юношеской сборной Украины он помнит особенно хорошо.

"Я помню, мы поехали на турнир, это юниорская сборная была. U-15 или U-14, не так важно. Так вот, мы играли со сборной Турции. Уже не вспомню фамилию нападающего, но он колол меня скрепкой", - рассказал футболист.

Наказания не последовало

По словам защитника, он сразу обратил внимание арбитра на действия соперника. Однако нападающий, похоже, успел выбросить скрепку, поэтому наказания не последовало.

"Я тогда обратил внимание рефери на это, но соперник, наверное, успел выбросить этот предмет. У меня там весь бок был исколот. И это нам было по 15 лет!" - вспомнил Чоботенко.

Футболист добавил, что после того случая ничего подобного в своей карьере больше не встречал.