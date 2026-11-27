Поражение "Шахтера" и результаты конкурентов

После пятого тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также четвертого тура Лиги конференций копилка Украины не пополнилась ни одним баллом. "Шахтер", который остается единственным клубом страны в еврокубках, потерпел минимальное поражение от "Фенербахче" в Лондоне. Этот результат особенно обиден с учетом статуса соперника и важности очков для борьбы за выход в плей-офф.

При отсутствии собственных достижений Украине оставалось рассчитывать только на неудачи конкурентов. В этом плане неделя сложилась относительно благоприятно. Без очков остались сразу несколько преследователей – Азербайджан, Израиль, Словакия и Болгария, а также команды стран, расположенных выше в рейтинге: Румыния, Швеция и Хорватия. Всего баллы набрали лишь четыре государства из числа непосредственных конкурентов Украины.

В очном противостоянии соперников Венгрия и Словения сыграли вничью, добавив в свои активы по 0,25 балла. Для Украины это тревожный сигнал: словенцы сократили отставание до менее чем одного балла, поэтому важно, чтобы "Целе" не вышел в плей-офф Лиги Европы. В то же время Шотландия и Австрия одержали по одной победе и увеличили отрыв от нашей страны еще на 0,2 балла каждая.

Текущая позиция в рейтинге и достижения сезона

Несмотря на трехнедельную серию без набранных очков, Украина сохранила 23-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Отставание от Румынии несколько увеличилось и сейчас составляет почти 1,5 балла. Для сравнения: предыдущий сезон наша страна также завершила на 23-м месте, набрав тогда 8,312 балла.

Всего в текущем розыгрыше украинские клубы заработали 3,125 балла:

"Шахтер" принес 9 очков (2,25 балла), в том числе благодаря прямой путевке в основной этап Лиги чемпионов, ничьей с ПСВ и победе над АЕК.

"Динамо" добавило 0,5 балла за счет двух ничьих с "Университатей" и победы над "Карабахом".

ЛНЗ заработал 0,25 балла благодаря ничьим с "Гентом".

"Полесье" принесло 0,125 балла после ничьей с "Копенгагеном".

Что дальше для Украины

Поскольку неделя не была слишком насыщенной глобальными перестановками, отсутствие существенных изменений в таблице сейчас играет на руку нашей стране.

Следующий еврокубковый тур станет показательным: впереди у "Шахтера" встреча с худшей командой Лиги чемпионов – братиславским "Слованом" (9 декабря), который одновременно представляет страну – прямого конкурента Украины в борьбе за позиции. Это шанс не только прервать серию без набранных очков, но и надежнее отодвинуть угрозу со стороны Словакии.