Поразка "Шахтаря" та результати конкурентів

Після п'ятого туру Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також четвертого туру Ліги конференцій скарбничка України не поповнилася жодним балом. "Шахтар", який залишається єдиним клубом країни в єврокубках, зазнав мінімальної поразки від "Фенербахче" у Лондоні. Цей результат особливо прикрий через статус суперника та важливість очок для боротьби за плей-офф.

За відсутності власних здобутків Україна могла розраховувати лише на невдачі опонентів, і в цьому плані тиждень склався відносно сприятливо. Без очок залишилися одразу кілька переслідувачів – Азербайджан, Ізраїль, Словаччина та Болгарія – а також команди країн, що йдуть попереду: Румунія, Швеція та Хорватія. Усього бали набрали лише чотири держави з кола безпосередніх інтересів України.

В очному протистоянні конкурентів Угорщина та Словенія зіграли внічию, додавши по 0,25 бала. Для України це тривожний сигнал: словенці скоротили відставання до менш ніж одного бала, тому важливо, щоб "Цельє" не вийшов до плей-офф Ліги Європи. Водночас Шотландія й Австрія здобули по одній перемозі та збільшили відрив від нашої країни ще на 0,2 бала кожна.

Поточна позиція у рейтингу та доробок сезону

Попри тритижневу безвиграшну серію в рейтингу, Україна зберегла 23-тю позицію в Таблиці коефіцієнтів УЄФА. Відставання від Румунії дещо зросло й наразі становить майже 1,5 бала. Для порівняння: попередній сезон наша країна також завершила на 23-му місці, набравши тоді 8,312 бала.

Загалом у поточному розіграші українські клуби заробили 3,125 бала:

"Шахтар" приніс 9 очок (2,25 бала), зокрема завдяки прямій путівці до групового етапу Ліги чемпіонів, нічиїй з ПСВ та перемозі над АЕК.

"Динамо" додало 0,5 бала за рахунок двох нічиїх з "Університатею" та перемоги над "Карабахом".

ЛНЗ здобув 0,25 бала завдяки нічиїм із "Гентом".

"Полісся" принесло 0,125 бала після нічиєї з "Копенгагеном".

Що далі для України

Оскільки тиждень видався не надто насиченим на глобальні перестановки, відсутність суттєвих змін у таблиці зараз грає на користь нашої країни.

Наступний єврокубковий тур стане показовим: попереду у "Шахтаря" зустріч із найгіршою командою Ліги чемпіонів – братиславським "Слованом" (9 грудня) – який водночас є представником прямого конкурента у боротьбі за позиції. Це шанс не лише перервати серію без очок, а й надійніше відсунути загрозу з боку Словаччини.