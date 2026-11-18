"Иногда любить - значит отпустить"

Мата попрощался с футболом короткой, но эмоциональной корреспонденцией: "Иногда любить - это отпустить. Спасибо, футбол".

Испанец завершил карьеру после двух десятилетий выступлений на профессиональном уровне. Последним клубом в его игровой биографии стал австралийский "Мельбурн Виктори", к которому он присоединился в сентябре 2025 года.

В сезоне-2025/26 Мата забил пять голов и отдал 13 результативных передач в чемпионате Австралии. Также он получил награду лучшему игроку сезона A-League Men – медаль Джонни Уоррена.

От "Валенсии" до триумфов из "Челси" и МЮ

Мата начинал футбольный путь в системе мадридского "Реала", но за первую команду клуба так и не дебютировал. В 2007 году он перешел в "Валенсию", где заявил о себе на взрослом уровне и получил Кубок Испании.

В 2011 году испанец стал игроком лондонского "Челси". Вместе с "синими" он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12, а в следующем году – Лигу Европы. Также в его активе Кубок Англии.

В январе 2014-го Мата перебрался в "Манчестер Юнайтед", за который выступал более восьми лет. В составе манкунианцев он получил Кубок Англии, Кубок лиги и еще один титул Лиги Европы. В общей сложности испанец провел за клуб 285 матчей.

После ухода из Англии полузащитник играл за турецкий "Галатасарай", японский "Висел Кобе", австралийский "Вестерн Сидней Вондерерс" и "Мельбурн Виктори".

Чемпион мира и Европы со сборной Испании

На международном уровне Мата провел 41 матч за национальную команду Испании, у которых забил 10 голов.

В составе "Фурии Рохи" он стал чемпионом мира 2010 года в Южной Африке и чемпионом Европы-2012. В финале континентального первенства против Италии, завершившегося победой испанцев со счетом 4:0, Мата также отличился забитым мячом.