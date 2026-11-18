"Іноді любити - означає відпустити"

Мата попрощався з футболом коротким, але емоційним дописом: "Іноді любити - це відпустити. Дякую, футбол".

Іспанець завершив кар'єру після двох десятиліть виступів на професійному рівні. Останнім клубом у його ігровій біографії став австралійський "Мельбурн Вікторі", до якого він приєднався у вересні 2025-го року.

У сезоні-2025/26 Мата забив п'ять голів і віддав 13 результативних передач у чемпіонаті Австралії. Також він отримав нагороду найкращому гравцеві сезону A-League Men - медаль Джонні Воррена.

Від "Валенсії" до тріумфів із "Челсі" та МЮ

Мата розпочинав футбольний шлях у системі мадридського "Реала", але за першу команду клубу так і не дебютував. У 2007-му році він перейшов до "Валенсії", де заявив про себе на дорослому рівні та здобув Кубок Іспанії.

У 2011-му році іспанець став гравцем лондонського "Челсі". Разом із "синіми" він виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2011/12, а наступного року - Лігу Європи. Також у його активі Кубок Англії.

У січні 2014-го Мата перебрався до "Манчестер Юнайтед", за який виступав понад вісім років. У складі манкуніанців він здобув Кубок Англії, Кубок ліги та ще один титул Ліги Європи. Загалом іспанець провів за клуб 285 матчів.

Після відходу з Англії півзахисник грав за турецький "Галатасарай", японський "Віссел Кобе", австралійський "Вестерн Сідней Вондерерс" та "Мельбурн Вікторі".

Чемпіон світу та Європи зі збірною Іспанії

На міжнародному рівні Мата провів 41 матч за національну команду Іспанії, у яких забив 10 голів.

У складі "Фурії Рохи" він став чемпіоном світу 2010-го року в Південній Африці та чемпіоном Європи-2012. У фіналі континентальної першості проти Італії, який завершився перемогою іспанців із рахунком 4:0, Мата також відзначився забитим м'ячем.