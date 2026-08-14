Бунт против ФИФА: Новая Зеландия отозвала поддержку для Инфантино

Суть скандала и требование независимого аудита

Причиной открытого конфликта стало предложение Джанни Инфантино выделить коммерческие права на чемпионат мира и продать 20% доли частной фирме Thrive Capital (связанной с семьей Дональда Трампа) за 4,2 миллиарда долларов. Ассоциациям-членам обещали выплаты в размере до 40 млн долларов.

После волны возмущения ФИФА была вынуждена отменить этот план и принести извинения 211 национальным федерациям.

Однако извинений оказалось мало. Исполнительный директор Футбольной федерации Новой Зеландии Эндрю Прагнелл заявил о полной потере доверия к руководству ФИФА.

"Мы призывали к проведению именно независимого расследования, ведь не хотим видеть очередное быстрое внутреннее "заминание" этого дела. Независимая проверка – это то, о чем говорят и другие конфедерации, и она поможет восстановить долю потерянного доверия", – говорится в заявлении Прагнелла.

Океанская конфедерация футбола (OFC) заняла более сдержанную позицию, поблагодарив ФИФА за развитие регионального футбола за последнее десятилетие, хотя и поддержала идею проверки действий организации.

Раскол перед выборами и защита из Белого дома

Вопрос переизбрания Инфантино на четвертый срок на Конгрессе ФИФА в следующем году оказался под большим колебанием. В настоящее время против швейцарского функционера выступают сразу три ключевых конфедерации - европейская (УЕФА), азиатская (АФК) и североамериканская (КОНКАКАФ), суммарно контролирующие 136 из 211 голосов.

Несмотря на это, Инфантино до сих пор имеет мощный пул поклонников в Африке, Южной Америке и арабских странах. Защищать президента ФИФА устремились и в США. Эндрю Джулиани, исполнительный директор рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026, назвал критиков Инфантино "завистниками".

В настоящее время лагерь оппонентов настаивает на срочном определении границ независимого аудита, который должен пролить свет на принятие решений и контроль внутри ФИФА.