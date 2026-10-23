Дом звезды МЮ ограбили, пока он проигрывал в Лиге чемпионов

Злоумышленники похитили драгоценности

Особняк Бруна Фернандеша стоимостью 4 миллиона фунтов расположен в престижном районе графства Чешир. По информации источника, трое мужчин в масках проникли в дом с шестью спальнями примерно в 20:30.

Злоумышленники угнали дизайнерские ювелирные украшения и другие дорогие вещи. На момент ограбления жены футболиста Анны Пинью и их двоих детей дома не было.

Тревогу поднял сосед, заметивший подозрительных мужчин в саду. Полицейские прибыли примерно через десять минут, однако злоумышленники уже скрылись.

Дом имел систему безопасности

Несмотря на то, что имение было оборудовано сигнализацией, камерами видеонаблюдения и электрическими воротами, грабителям удалось проникнуть на территорию. По предварительной версии, они могли добраться дом через лес позади него.

Преступники не коснулись автомобилей футболиста, среди которых Bentley Continental GT стоимостью около 250 тысяч фунтов и Bentley Bentayga за 180 тысяч.

"Бруна и Ана абсолютно опустошены. Осознавать, что кто-то проник в твой дом, пока ты представляешь свой клуб - самый плохой кошмар любого футболиста", - цитирует источник издания.

Полиция расследует ограбление

Полиция Чеширу приступила к расследованию и изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности подозреваемых. "Манчестер Юнайтед" поддерживает капитана и его семью.

Ограбление произошло во время выездного матча МЮ против "Комо" в Лиге чемпионов, английский клуб проигравший со счетом 1:4. Фернандеш вышел в стартовом составе и покинул поле на 67-й минуте.