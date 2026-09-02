Бражко и Попов в топе: игроки "Динамо" узнали свои рейтинги в FC 27

Лучшие и худшие игроки среди киевлян

Киевляне опубликовали карточки своих игроков в футбольном симуляторе. Самый высокий общий рейтинг получил полузащитник команды Николай Шапаренко 78. Также в пятерку лучших игроков "Динамо" вошли Виталий Буяльский (76), Владимир Бражко (75), Александр Пихаленок (75) и Денис Попов (75).

Низкую оценку в команде (53) имеют сразу два футболиста - защитники Максим Коробов и Владислав Захарченко.

Рейтинг игроков "Динамо" (Фото: fc_dynamo_kyiv, Instagram)

Украинские футболисты в симуляторе

Самые высокие рейтинги у FC 27 среди украинцев имеют наши легионеры. Защитник ПСЖ Илья Забарный, голкипер "Реала" Андрей Лунин и вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин имеют одинаковый рейтинг (80).

Следующим в рейтинге расположился Артем Довбык с показателем 79. По 78 баллов получили Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Егор Ярмолюк. Такой же показатель имеет Николай Шапаренко - что делает его и лучшим украинцем (и вообще лучшим) в УПЛ.