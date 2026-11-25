Расклады перед матчем

После международной паузы команды успели сыграть по одному матчу. И "Шахтер", и "Фенербахче" потеряли очки - дончане сыграли вничью с "Левым Берегом", а "желтые канарейки" расписали мировую с "Коджаэлиспором".

Пожалуй, плюсом для "горняков" является то, что в матче с "Левым Берегом" Арда Туран использовал широкую ротацию - хотя, в конце концов, и был вынужден выпустить нескольких лидеров.

Перед матчем "Шахтер" не может рассчитывать на трех футболистов - Эгиналду, Педриньо и Кауана Элиаса. "Фенербахче" в Лондоне не помогут Марко Асенсио и Натан Аке.

История встреч

"Фенербахче" и "Шахтер" ранее встречались только один раз - в сезоне-2015/16 "Шахтер" победил турок в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

28.07.2015. "Фенербахче" – "Шахтер" – 0:0

05.08.2015. "Шахтер" - "Фенербахче" - 3:0

Впрочем, стоит отметить, что у "Фенербахче" достаточно большая история встреч с киевским "Динамо". Команды сыграли между собой восемь раз – "Динамо" побеждало трижды, еще три раза команды сыграли вничью, а еще два раза победу праздновал "Фенербахче".

Официальная инфографика от транслятора

Где и когда смотреть матч

Поединок Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Фенербахче" покажет OTT-сервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором турнира. Этот матч доступен в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Комментатором матча станет Вадим Скичко. А в студии перед матчем будут работать ведущий Сергей Лукьяненко и эксперты Александр Головко и Роман Бебех.