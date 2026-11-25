Розклади перед матчем

Після міжнародної паузи команди встигли зіграти по одному матчу. І "Шахтар", і "Фенербахче" втратили очки - донеччани зіграли внічию з "Лівим Берегом", а "жовті канарки" розписали мирову з "Коджаеліспором".

Мабуть, плюсом для "гірників" є те, що в матчі з "Лівим Берегом" Арда Туран використав широку ротацію - хоча зрештою і був змушений випустити кількох лідерів.

Перед матчем "Шахтар" не може розраховувати на трьох футболістів - Егіналду, Педріньйо та Кауана Еліаса. Натомість "Фенербахче" в Лондоні не допоможуть Марко Асенсіо та Натан Аке.

Історія зустрічей

"Фенербахче" та "Шахтар" раніше зустрічались лише один раз - в сезоні-2015/16 "Шахтар" переміг турків в межах третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

28.07.2015. "Фенербахче" - "Шахтар" - 0:0

05.08.2015. "Шахтар" - "Фенербахче" - 3:0

Втім, варто зазначити, що "Фенербахче" має доволі велику історію зустрічей із київським "Динамо". Команди зіграли між собою вісім разів - "Динамо" перемагало тричі, ще три рази команди зіграли внічию, а ще два рази перемогу святкував "Фенербахче".

Офіційна інфографіка від транслятора

Де і коли дивитись матч

Поєдинок Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Фенербахче" покаже OTT-сервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором турніру. Цей матч доступний у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Коментатором матчу стане Вадим Скічко. А в студії перед матчем працюватимуть ведучий Сергій Лук'яненко та експерти Олександр Головко та Роман Бебех.