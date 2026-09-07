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Главная Футбол Болгарский гранд вместо Серии А: украинский футболист получил неожиданный поворот в карьере
Футбол 07 сентября 2026, 15:03

Болгарский гранд вместо Серии А: украинский футболист получил неожиданный поворот в карьере

Иван Желизко покинул польскую "Лехию" и подписал долгосрочный контракт с новым клубом
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Иван Желизко (фото: instagram.com/ivanzhelizko)
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Болгарский "Лудогорец" официально объявил о подписании украинского опорного полузащитника гданьской "Лехии" Ивана Желизко. 25-летний хавбек сменил клубную прописку после продолжительного периода выступлений в чемпионате Польши.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Лудогорца".

Что известно о соглашении

Болгарский гранд выиграл борьбу за украинского полузащитника у представителей итальянской Серии А, в частности, "Удинезе", а также ведущих клубов польской Экстраклясы. По данным инсайдеров, сумма трансфера составила 4 миллиона евро, которую "Лехия" будет получать в течение двух лет. Соглашение стало второй самой дорогой продажей в истории гданского клуба.

Сам контракт 25-летнего футболиста с "Лудогорцем" рассчитан до лета 2029 года. Игрок уже успешно прошел медицинское освидетельствование и присоединился к расположению новой команды.

Этап в Польше и карьерный путь

Воспитанник львовских "Карпат" защищал цвета "Лехии" с лета 2023 и был капитаном коллектива. В общей сложности за гданьскую команду Желизко провел 89 поединков во всех турнирах, отличившись 13 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В сезоне-2025/26 украинец сыграл 33 матча, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее в своей карьере полузащитник также выступал за чешскую "Карвину" и латвийскую "Валмиеру", с которой завоевал титул чемпиона страны. Новый клуб украинца, 14-кратный чемпион Болгарии "Лудогорец", в данный момент занимает второе место в своем национальном чемпионате.

Ранее мы писали, что другой украинец из "Лехии" – Богдан Вьюник перешел в "Легию" из Варшавы.

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