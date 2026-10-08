Драка в раздевалке "Реала": две звезды сошлись в жестком конфликте

Кто подрался в раздевалке

Внутренний кризис в мадридском "Реале" продолжает усугубляться. Согласно данным испанских СМИ, двое футболистов команды вступили в физическое столкновение прямо в раздевалке. Имена участников конфликта пока тщательно скрываются от общественности.

Журналист Антон Меана отметил, что атмосфера в коллективе остается столь же напряженной и "холодной", как пять месяцев назад. Приход легендарного Жозе Моуринью на должность главного тренера пока не помог сплотить звездный состав, а проблемы в коллективе тянутся еще со времен предыдущих наставников – Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

Критическая ситуация в "Реале"

Нынешний конфликт стал не первым подобным случаем в команде Мадрида. В мае 2026 года стало известно о потасовке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Чуамэни. Тогда клуб подтвердил информацию об инциденте и наложил на футболистов штрафы.

Новая стычка происходит на фоне непростой ситуации внутри команды. По информации источника, Джуд Беллингем очень недоволен поведением Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Но руководство "Реала" попросило английского полузащитника сохранять терпение и не придавать отдельным инцидентам чрезмерное значение.

Ситуацию внутри клуба дополнительно обостряют неоднозначные результаты в Ла Лиге, где мадридцы набрали 15 очков в 7 матчах и идут только на 4 месте.