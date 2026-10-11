Батагов и Малиновский получили разные прогнозы: что сказал тренер "Трабзонспора"
Главный тренер "Трабзонспора" Томас Райс поделился информацией о состоянии здоровья двух украинских футболистов команды – Арсения Батагова и Руслана Малиновского.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Trabz10 TV .
Батагов вернулся к командным тренировкам
По словам наставника, украинский защитник уже работает вместе с партнерами и постепенно восстанавливает уверенность после вынужденной паузы.
"Батагов начал тренироваться с командой. Набрал уверенности. Трудно оценить, будет ли он готов на следующей неделе или через неделю. Он будет с нами и продолжит получать игровое время", – рассказал Райс.
Таким образом, Батагов подошел к возвращению на поле, хотя конкретных сроков тренер пока не назвал.
Малиновскому понадобится больше времени
В то же время ситуация с Русланом Малиновским остается более сложной. Наставник дал понять, что украинский полузащитник не сможет вернуться так быстро, как его соотечественник.
"Возвращение Малиновского займет больше времени", – отметил Райс.
Тренер не уточнил, когда именно украинский полузащитник сможет возобновить полноценные тренировки и поучаствовать в официальных матчах.
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