"Барселона" снова убегает с "Камп Ноу": смета на обновление арены достигла 2 млрд евро

График переезда и емкость "Камп Ноу"

Команда доиграет текущий сезон на Камп Ноу. Однако каталонцы будут играть на искусственно уменьшенной арене - ее емкость ограничена 62 000 местами или двумя ярусами.

А уже старт сезона-2027/28 "Барселона" проведет на Олимпийском стадионе из-за монтажа крыши. Возвращение на "Камп Ноу" запланировано на январь 2028 года. Тогда у стадиона будет 95 000 мест.

И уже с сезона-2028/29 планируется выйти на максимальную емкость в 105 тысяч мест.

Своевременное завершение критически важно - на прошлой неделе УЕФА объявил, что в 2029 году обновленный "Камп Ноу" будет принимать финал Лиги чемпионов впервые за 30 лет.

Финансы и спонсорский пакет

Для покрытия отставаний от графика и расширения масштабов работ члены клуба одобрили дополнительный пакет финансирования от Spotify на 510 млн. евро (585 млн. долларов). 300 млн евро пойдут в завершение строительных работ.

Еще 210 млн. евро потратят на выпуск медиа-облигаций (стандарт до 10 лет под телеправа Ла Лиги и УЕФА).