"Барселона" объявила о трансфере топ-игрока: он выиграл чемпионат мира

Родри перешел в "Барселону": детали

30-летний испанский полузащитник подписал соглашение до 2030 года. Согласно данным Transfermarkt.com, сумма трансфера составляет 60 миллионов евро. Сам футболист сразу определил свои приоритетные цели в новом клубе.

"Я здесь, чтобы соревноваться за все, за такие большие вещи, как Лига чемпионов. Я пришел в чрезвычайно амбициозный клуб, который действительно отвечает моей личности, поэтому я постараюсь помочь всеми возможными способами достичь наших целей в этом сезоне", – рассказал Родри.

В последние семь лет полузащитник выступал за "Манчестер Сити" и в 2024 году получил "Золотой мяч". В сезоне 2022/2023 в составе английского гранда Родри выиграл Лигу чемпионов.

Карьера Родри

Испанский футболист родился в Мадриде. Он - воспитанник местного "Атлетико", за который играл до 2013 года. Далее карьера Родри продолжилась в "Вильярреале", а в 2018 году он вернулся в состав мадридского клуба.

Отыграв сезон 2018/2019 за "Атлетико", Родри перешел в "Манчестер Сити" за 70 миллионов евро. Под руководством Пепа Гвардиолы опорный полузащитник очень быстро стал важной частью команды, в которой отыграл 7 лет и выиграл суммарно 13 титулов.

За национальную сборную Испании Родри играет с 2018 года. В ее составе он выигрывал Лигу Наций (2023), чемпионат Европы (2024) и чемпионат мира 2026 года.

Трансферы "Барселоны" 2026

Родри стал четвертым приобретением каталонского клуба в текущее межсезонье. Ранее "блаугранас" усилили состав Энтони Гордоном из "Ньюкасла", Каримом Адейеми из "Боруссии" (Дортмунд) и Джесси Бисиву из бельгийского клуба NXT. Суммарно за четырех игроков "Барселона" заплатила более 160 миллионов евро.