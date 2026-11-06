Не виделись восемь лет: Голланд встретился с бывшей партнеркой по команде

Голанд узнал бывшую партнершу после восьми лет разлуки

После финального свистка матча "Манчестер Сити" против завершившегося победой англичан "РБ Лейпциг" Эрлинг Голанд встретился с Андреа Норейм в подтрибунном помещении стадиона.

Норейм выступает на позиции защитницы женской команды "Лейпцига". Она подошла к норвежцу, после чего футболисты обнялись и несколько минут пообщались. По словам Андреа, они не виделись около восьми лет, но Голанд сразу ее узнал.

"Было весело поговорить с ним. Для меня он остался таким же, как и тогда, когда мы были младше", - рассказала Норейм в комментарии BILD.

Что связывает футболистов

История знакомства Голанда и Норейм началась в норвежском городке Брюне. Они вместе занимались в академии местного клуба Брюне и провели в одной команде пять лет.

Андреа примерно на год старше Эрлинга и была единственной девушкой среди ребят в своей тренировочной группе. В детстве она играла на позиции нападающей, а Голанд, несмотря на то, что был младше и физически уступал сверстникам, уже тогда отличался результативностью и умением находить позиции для удара.

Карьера Норейм после "Брюне"

После совместного периода в норвежском клубе пути футболистов разошлись. Голланд стал одним из ведущих нападающих мирового футбола и звездой "Манчестер Сити", а Норейм построила свою профессиональную карьеру.

В 17 лет она перешла во французский "Лион", с которым выиграла женскую Лигу чемпионов в сезоне-2016/17. Также защитница становилась чемпионкой Швеции и Дании, а с португальским "Спортингом" завоевала Суперкубок страны.

К женской команде "РБ Лейпциг" Норейм присоединилась летом 2025 года. Ее контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.