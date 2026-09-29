Автор последнего гола в ворота "Шахтера" на "Донбасс Арене" эмоционально высказался о стадионе

Выстрелы и взрывы

По словам футболиста, та игра проходила уже на фоне начала незаконного захвата власти в городе пророссийскими сепаратистами. Атмосфера вокруг команды была тревожной.

"Мы играли тот матч уже, когда в Донецке всё начиналось. Все были встревожены из-за этой ситуации. Было слышно выстрелы и взрывы", – рассказал он.

Воспоминания о стадионе и Донецке

При этом саму "Донбасс Арену" полузащитник вспоминает исключительно с теплом и называет стадион лучшим из тех, на которых ему доводилось играть за всю карьеру.

"Это лучший стадион, на котором я когда-либо был и играл. Мы приезжали туда с дублем играть спарринги против основы. Мы приходили на матчи основной команды – всегда были полные трибуны", – отметил игрок.

"Донбасс Арена" на матче Лиги чемпионов (фото: ФК "Шахтер")

По словам футболиста, с "Донбасс Ареной" у него связаны одни из самых ярких воспоминаний о карьере и жизни в Донецке.

"Это просто лучшие воспоминания – с тем временем жизни, с Донецком, с базой клуба. Я очень скучаю по этому городу и вспоминаю его всегда со слезами на глазах", — добавил он.