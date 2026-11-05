"Астон Вилла" определила будущее Эмери после разгрома от "Барселоны"

Эмери и руководство "Астон Виллы" договариваются о новом контракте

Испанский специалист провел встречу с руководством клуба, в ходе которой обсуждались дальнейшее развитие "Астон Виллы" и стратегические планы на будущее. Все стороны заинтересованы в том, чтобы Эмер остался на "Вилла Парк".

Тренер заинтересован в том, чтобы играть еще более важную роль в долгосрочном развитии клуба. Переговоры продолжаются: стороны согласовывают финансовые условия, продолжительность нового соглашения и другие детали.

Объявить о подписании контракта планируется после окончательного согласования всех пунктов. Нынешнее соглашение Эмери с клубом рассчитано до 2029 года, однако новый контракт должен предусматривать продолжение сотрудничества и после этой даты.

"Астон Вилла" подтвердила переговоры с тренером

Вечером в среду клуб обнародовал заявление, в котором сообщил о встрече Эмери с председателем правления Нассефом Савирисом, президентом футбольных операций Роберто Олабе и директором футбольных операций Дамианом Видагани.

В "Астон Вилле" подчеркнули, что переговоры касались совместного планирования долгосрочного стратегического развития клуба. Также стороны подтвердили стремление продолжать совместную работу под спортивным руководством Эмери после 2029 года.

"Цель ясна: построить амбициозную, конкурентоспособную "Астон Виллу", способную справиться с наибольшими вызовами и достижениями", - говорится в заявлении клуба.

Эмери превратил "Астон Виллу" и привел ее в европейский трофей.

Испанский специалист возглавил команду в 2022 году, перейдя из "Вильярреала". В то время бирмингемцы боролись за выживание в английской Премьер-лиге, однако под руководством Эмери превратились в постоянного участника еврокубков.

В мае 2026 года "Астон Вилла" выиграла Лигу Европы. Этот трофей стал для клуба первым большим за 30 лет. Кроме того, команда каждый сезон при руководстве испанца получала путевку в европейские турниры.

После непростого летнего трансферного окна, во время которого клуб продал нескольких ключевых футболистов, "Астон Вилла" занимает 10-е место в АПЛ. В четырех стартовых матчах Лиги чемпионов бирмингемцы одержали три победы.

Эмери связывали с "Манчестер Юнайтед"

В последнее время испанца также называли одним из возможных кандидатов на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Майкла Каррика. В эти выходные "Астон Вилла" должна сыграть с манкунианцами на "Олд Траффорд".