"Астон Вилла" и АЕК начали выступления в Лиге чемпионов по победам

Перестрелка в Бельгии

"Астон Вилла" и "Брюгге" устроили настоящую перестрелку, победителем из которой вышел клуб из Бирмингема. Решающим стал первый тайм, в котором "Вилла" забила трижды усилиями Макгинна, Буэндиа и Джексона.

Бельгийцы смогли забить по одному разу в каждом из таймов, однако этого не хватило, чтобы спасти хотя бы ничью. Следует отметить, что именно Джон Макгинн забил первый гол текущего розыгрыша основного этапа ЛЧ.

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

"Брюгге" - "Астон Вилла" - 2:3 (1:3, 1:0)

Голы: Макгинн, 11, Буэндиа, 22, Джексон, 43 – Ветлесен, 19, Трезольди (пенальти), 61.

Победа без участия украинца

АЕК дома минимально переиграл ЛАСК. Александр Зубков так и не появился на поле – однако греки смогли победить без его участия.

Единственный гол в матче в середине первого тайма записал на свой счет Марин.

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

АЕК – ЛАСК – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Марин, 21.