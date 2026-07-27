Арбитр финала ЧМ-2026 неожиданно закончил карьеру

Винчич стал первым в истории словенским арбитром, которому доверили обслуживать финал мундиаля. Во время матча он показал 5 желтых карточек (плюс вторую желтую Энцо Фернандесу) - все предупреждения касались игроков сборной Аргентины.

Работу Славко Винчича признали почти образцовой - по итогам мирового первенства Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим арбитром турнира.

Причины такого решения арбитра пока не разглашаются.

Золотая страница словенского арбитража

Винчич работал на профессиональном уровне на протяжении 26 лет (с 2000-го по 2026-й годы). Он отработал на 50 матчах в Лиге чемпионов. Среди важных матчей, обслуживаемых арбитром - финал сезона-2023/24 между "Реалом" и "Боруссией" Дортмунд (2:0), финал Лиги Европы-2021/22 между "Айнтрахтом" и "Рейнджерс".

Во время чемпионатов мира он отработал на шести матчах - четыре игры на последнем мундиале и еще две - на чемпионате мира-2022.

Сечения с украинским футболом

Словенский рефери многократно обслуживал поединки с участием украинских команд. Под его судейством донецкий "Шахтер" расходился миром с "Манчестер Сити" (1:1) и "Интером" (0:0), но уступил "Сельте" в Лиге Европы.

Сборная Украины при арбитраже Винчича одержала важную победу над Северной Македонией (2:0) в отборе на Евро-2024, а также сыграла вничью с Францией (1:1) в квалификации ЧМ-2022.

А вот у болельщиков "Динамо" остались неприятные воспоминания о Винчиче. Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Генгамом" стал дебютом для рефери на уровне плей-офф еврокубков. Киевляне вели в счете 1:0, но в конце первого тайма Винчич удалил Ярмоленко и Беланда, а сам матч закончился со счетом 1:2. Впрочем, во втором матче "Динамо" победило 3:1 и прошло дальше.