Ампфутбол как путь к восстановлению: "Шахтер" провел третью конференцию во Львове

Ампфутбол как часть реабилитации

Одной из главных тем конференции стало развитие адаптивного футбола как устойчивой системы поддержки людей, получивших ампутации в результате войны.

Участники обсудили международный опыт, привлечение детей к адаптивному спорту, проведение чемпионата Украины по ампфутболу, а также сотрудничество футбольных клубов, общественного сектора, бизнеса и специалистов по реабилитации.

Отдельно говорили о реинтеграции ветеранов и ветеранок, психологической стойкости и роли командного спорта в восстановлении.

"Популяризация ампфутбола чрезвычайно важна, ведь идет война. Необходимо создавать условия, чтобы люди с ампутациями могли заниматься спортом, возвращаться к общественной жизни и оставаться активными", – заявил директор департамента стратегических инициатив ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.

Андрей Пятов также принял участие в конференции (фото: ФК "Шахтер")

Украина развивает международное партнерство

К конференции присоединились и международные эксперты. В частности, проектная менеджер датской организации FANT Натасия Вестмо рассказала о совместных с Shakhtar Social проектах в Чернигове и Николаеве.

"Мы совершенствуем свои методы, учимся на ошибках и подбираем подходы к социальной реабилитации. Наше сотрудничество еще ново, но мы планируем его масштабировать", - отметила Вестмо.

Участники конференции подчеркнули, что дальнейшее развитие ампфутбола в Украине нуждается в совместных усилиях спортивных организаций, общественного сектора, бизнеса, специалистов по реабилитации и международных партнеров.

Адаптивный футбол в этом контексте рассматривают не только как спортивную активность, но и как инструмент физического и психологического обновления, социализации и возвращения людей к активной жизни.