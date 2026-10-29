Ампфутбол как путь к восстановлению: "Шахтер" провел третью конференцию во Львове
Во Львове 28 октября прошла Третья украинская конференция по адаптивному футболу, организованная Shakhtar Social. Мероприятие объединило около 70 представителей спортивного сообщества, общественных организаций, бизнеса, реабилитационной сферы и международных партнеров.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Шахтер".
Ампфутбол как часть реабилитации
Одной из главных тем конференции стало развитие адаптивного футбола как устойчивой системы поддержки людей, получивших ампутации в результате войны.
Участники обсудили международный опыт, привлечение детей к адаптивному спорту, проведение чемпионата Украины по ампфутболу, а также сотрудничество футбольных клубов, общественного сектора, бизнеса и специалистов по реабилитации.
Отдельно говорили о реинтеграции ветеранов и ветеранок, психологической стойкости и роли командного спорта в восстановлении.
"Популяризация ампфутбола чрезвычайно важна, ведь идет война. Необходимо создавать условия, чтобы люди с ампутациями могли заниматься спортом, возвращаться к общественной жизни и оставаться активными", – заявил директор департамента стратегических инициатив ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.
Украина развивает международное партнерство
К конференции присоединились и международные эксперты. В частности, проектная менеджер датской организации FANT Натасия Вестмо рассказала о совместных с Shakhtar Social проектах в Чернигове и Николаеве.
"Мы совершенствуем свои методы, учимся на ошибках и подбираем подходы к социальной реабилитации. Наше сотрудничество еще ново, но мы планируем его масштабировать", - отметила Вестмо.
Участники конференции подчеркнули, что дальнейшее развитие ампфутбола в Украине нуждается в совместных усилиях спортивных организаций, общественного сектора, бизнеса, специалистов по реабилитации и международных партнеров.
Адаптивный футбол в этом контексте рассматривают не только как спортивную активность, но и как инструмент физического и психологического обновления, социализации и возвращения людей к активной жизни.