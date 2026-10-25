Альварес обратился к фанатам "Атлетико" после скандала: что сказал форвард о своем будущем

Ошибка, за которую пришлось извиняться

Аргентинец признался, что его публичное заявление во время чемпионата мира-2026 о потенциальном трансфере было опрометчивым. Нападающий подчеркнул, что полностью понимает негативную реакцию болельщиков и стремится восстановить их доверие.

"Я хотел бы попросить прощения у наших болельщиков за свои слова во время чемпионата мира. Это была ошибка - как в формулировке, так и в выборе момента. Я прекрасно понимаю гнев людей, ведь на их месте отреагировал бы так же. Они всегда невероятно меня поддерживали, и я очень это ценю. Также благодарен партнерам по команде, которые были рядом в этот период", - отметил Альварес.

Форвард также добавил, что сейчас чувствует себя значительно лучше как в физическом, так и в психологическом плане.

"Когда у тебя все хорошо в жизни, это сразу отражается на игре. С каждым матчем я набираю форму и готов выкладываться на максимум ради результата. Надеюсь, что благодаря труду и скромности смогу исправить эту ситуацию", - добавил он.

Эпопея с трансфером в "Барселону"

Напомним, во время летнего трансферного окна вокруг 26-летнего аргентинца разгорелся настоящий скандал. Альварес активно давил на руководство "Атлетико", пытаясь оформить переход в каталонскую "Барселону".

Мадридцы заняли жесткую позицию. Руководство "матрасников" категорически отказалось продавать игрока прямым конкурентам по Ла Лиге даже за 200 миллионов евро. Хотя в прессе распространялись слухи о возможном бойкоте тренировок со стороны футболиста, в итоге сторонам удалось найти компромисс.

В текущем сезоне Хулиан Альварес принял участие в 9 матчах в составе "Атлетико", отметившись 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.