Алекс Фергюсон и легенды "Манчестер Юнайтед" устроили тайную встречу на "Олд Траффорд"

Вечер легенд на "Олд Траффорд"

Торжественное мероприятие на домашней арене "красных дьяволов" собрало около 100 особых гостей. Поводом для встречи нескольких поколений футболистов стала 40-я годовщина назначения Алекса Фергюсона главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Среди присутствующих на гала-вечере заметили немало звездных ветеранов, которые творили славу клуба. В частности, поздравить легендарного наставника прибыли Эдвин ван дер Сар, Неманья Видич, Робин ван Перси, Хавьер Эрнандес (Чичарито), Даррен Флетчер, Джон О'Ши и Джонни Эванс. Также к бывшим партнерам присоединился Майкл Каррик.

Экс-голкипер "МЮ" Эдвин ван дер Сар поделился эмоциями от события в своих социальных сетях, опубликовав совместное фото с бывшим тренером и товарищами по команде.

"Потрясающий вечер на "Олд Траффорд", посвященный 40-летию прихода сэра Алекса в "Манчестер Юнайтед"! Было здорово снова встретиться с ребятами и услышать замечательные речи о том, какой огромный след он оставил в истории клуба", – написал нидерландец.

Легенды "МЮ" вспомнили великие времена (фото: x.com/vdsar1970)

Эпоха шотландского мага

Шотландский специалист возглавил "Манчестер Юнайтед" 6 ноября 1986 года и неизменно руководил командой более четверти века - до лета 2013 года.

За это время Фергюсон превратил клуб в настоящего доминанта английского и европейского футбола. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали 38 трофеев. Среди них – 13 титулов чемпиона Англии, две победы в Лиге чемпионов, а также многочисленные Кубки Англии и Кубки лиги. Наследие шотландца по-прежнему остается золотым стандартом для манкунианцев.