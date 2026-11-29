Как прошел финал в Монтевидео

Решающий поединок турнира состоялся в субботу, 28 ноября. Первый тайм выдался богатым на жесткую борьбу и предупреждения от арбитра, однако опасных моментов у ворот практически не было. До перерыва команды не создали ни одного стопроцентного голевого момента, а в активе футболистов был лишь три удара в створ от игроков "Палмейраса".

Развязка наступила сразу после перерыва. На 52-й минуте бразильцы провели результативную атаку с участием свежего игрока: Марлон Фрейтас отдал пас на Артура Габриэла, который только что вышел на замену. Тот выполнил навес в штрафную площадку, Джон Ариас головой продлил полет мяча, а парагвайский форвард Рамон Соса избежал офсайда и с близкого расстояния пробил мимо голкипера Фернандо Муслеры – 1:0.

После пропущенного гола "Эстудиантес" пытался отыграться, а ближе всех к этому был Гвидо Каррильо, эффектно пробивший через себя. Однако вратарь "Палмейраса" Карлос Мигел спас команду, а бразильский клуб довел встречу до победы, несмотря на 10 желтых карточек в матче.

Весь финал на скамейке запасных аргентинского клуба провел 41-летний полузащитник Хосе Соса, хорошо известный украинским болельщикам по выступлениям в составе харьковского "Металлиста" в 2011–2013 годах.

Исторические достижения "Палмейраса"

Для "Палмейраса" эта победа стала четвертой в Кубке Либертадорес – ранее клуб из Сан-Паулу завоевывал трофей в 1999, 2020 и 2021 годах. По количеству титулов бразильцы сравнялись именно с "Эстудиантесом", у которого также четыре триумфа. Кроме того, клубы из Бразилии выиграли финал Кубка Либертадорес в восьмой раз подряд.

Португальский наставник "Палмейраса" Абел Феррейра завоевал свой третий Кубок Либертадорес во главе команды и догнал по этому показателю аргентинца Освальдо Субельдию, уступая лишь рекордсмену турнира Карлосу Бьянки (4 титула).

Благодаря победе в финале "Палмейрас" получил прямую путевку в основной раунд Кубка Либертадорес-2027, а также выступит в Межконтинентальном кубке-2026 и клубном чемпионате мира-2029.