Як пройшов фінал у Монтевідео

Вирішальний поєдинок турніру відбувся в суботу, 28 листопада. Перший тайм виявився багатим на жорстку боротьбу та попередження від арбітра, однак небезпечних моментів біля воріт практично не було. До перерви команди не створили жодної стовідсоткової гольової нагоди, а в активі футболістів було лише три удари в площину від гравців "Палмейраса".

Розв'язка настала одразу після перерви. На 52-й хвилині бразильці провели гольову атаку за участю свіжого футболіста: Марлон Фрейтас віддав на Артура Габріела, який щойно вийшов на заміну, той виконав навіс у штрафний майданчик, Джон Аріас головою продовжив м'яч, а парагвайський форвард Рамон Соса уникнув офсайду і з близької відстані пробив повз голкіпера Фернандо Муслеру – 1:0.

Після пропущеного гола "Естудіантес" намагався відігратися, а найближчим до цього був Гвідо Каррільо, який ефектно пробивав через себе. Проте воротар "Палмейраса" Карлос Мігел врятував команду, а бразильський клуб довів зустріч до перемоги попри 10 жовтих карток у матчі.

Увесь фінал на лаві запасних аргентинського клубу провів 41-річний півзахисник Хосе Соса, добре відомий українським уболівальникам за виступами у складі харківського "Металіста" у 2011–2013 роках.

Історичні досягнення "Палмейраса"

Для "Палмейраса" ця перемога стала четвертою у Кубку Лібертадорес – раніше клуб із Сан-Паулу здобував трофей у 1999, 2020 та 2021 роках. За кількістю титулів бразильці зрівнялися саме з "Естудіантесом", у якого також чотири тріумфи. Крім того, клуби з Бразилії виграли фінал Кубка Лібертадорес восьмий раз поспіль.

Португальський наставник "Палмейраса" Абел Феррейра здобув свій третій Кубок Лібертадорес на чолі команди та наздогнав за цим показником аргентинця Освальдо Субельдію, поступаючись лише рекордсмену турніру Карлосу Б'янкі (4 титули).

Завдяки перемозі у фіналі "Палмейрас" отримав пряму путівку до основного раунду Кубка Лібертадорес-2027, а також виступить у Міжконтинентальному кубку-2026 та клубному чемпіонаті світу-2029.