Взлет Хрговича, падение Итаумы и де Усик перед последним боем в карьере: свежий рейтинг от The Ring
Поединок в Лондоне за титул IBF между Филиппом Хрговичем и Мозесом Итаумой переписал расклад сил в хевивейте.
Как сейчас выглядит рейтинг – сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.
Что потерял Итаума
На выходных топталант супертяжелого веса Мозес Итаума уступил Филиппу Хрговичу в поединке за вакантный титул IBF. Хорват одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде и нанес 21-летнему британцу первое поражение на профессиональном уровне.
Редколлегия The Ring отреагировала на результат сражения изменениями в своем рейтинге. До поединка Итаума занимал шестую строчку, в то время как Хргович находился на одну позицию выше.
После победы хорват поднялся на четвёртое место, а Итаума опустился на восьмую позицию.
Как сейчас выглядит топ-10
Обновленный рейтинг возглавляет Александр Усик. Украинец имеет статус чемпиона, а ближе всего к нему расположились Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел и Тайсон Фьюри.
Топ-10 супертяжелого веса по версии The Ring:
- Чемпион: Александр Усик (Украина)
- Даниэль Дюбуа (Великобритания)
- Агит Кабаел (Германия)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Филипп Хргович (Хорватия)
- Фабио Уордли (Великобритания)
- Фрэнк Санчес (Куба)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Мурат Гассиев
- Джастис Гуни (Австралия)
Ожидается, что следующим соперником новоиспеченного обладателя пояса IBF Филиппа Хрговича станет кубинец Фрэнк Санчес, являющийся главным претендентом на этот титул.