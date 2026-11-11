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Бокс 11 ноября 2026, 22:13

"Его отвезут в больницу": чемпион мира объявил о бое против легендарного Мейвезера

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Флойд Мейвезер (фото: instagram.com/floydmayweather)
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Чемпион мира WBC в полусреднем весе, американский боксер Райан Гарсия (26-2, 21 КО) заявил, что 6 февраля 2027 года проведет поединок против легендарного соотечественника Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО). Встреча состоится в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BoxingScene.

Скандальное заявление Гарсии

Райан Гарсия сообщил, что бой будет иметь статус официального профессионального поединка, а не выставочного шоу. 28-летний чемпион выразил абсолютную уверенность в том, что сможет нанести 49-летнему Мейвезеру первое поражение в карьере.

"У нас есть объявление. Мы будем драться с Флойдом Мейвезером 6 февраля. Это не выставочный бой, а настоящий поединок. Я заберу его ноль в графе поражений. Это произойдет в Вегасе. Я собираюсь хорошенько его побить. Хочу, чтобы он пролежал в больнице два дня. Я не шучу", – заявил Гарсия.

Впрочем, организация этого поединка сопряжена с немалыми препятствиями. Мейвезер пока не подтвердил договоренность, а перед получением лицензии ему придется убедить атлетическую комиссию штата Невада. Кроме того, у Флойда есть юридические проблемы из-за судебного иска компании CSI Sports относительно прав на его возможные бои с Майком Тайсоном и Мэнни Пакьяо.

Райан Гарсия (фото: instagram.com/kingryan)

Титульный шанс для 49-летнего Мейвезера

Сам Флойд Мейвезер не проводил официальных профессиональных поединков с августа 2017 года, когда победил Конора Макгрегора. На 19 декабря у него также запланирован выставочный бой в Бангкоке против Матти Флойда, который американец называл этапом подготовки к противостоянию с Гарсией.

Несмотря на 10-летний перерыв Мейвезера в полусреднем весе, президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что организация готова санкционировать этот бой как титульный, если Флойд уложится в лимит весовой категории и пройдет все медицинские тесты.

В свою очередь, Райан Гарсия в последний раз выходил на ринг 12 сентября 2026 года, когда нокаутировал британца Конора Бенна уже во втором раунде.

Ранее тренер Канело восхитился командой Усика после совместной подготовки мексиканца.

Бокс Флойд Майвезер