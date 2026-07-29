"Его может спасти мать и Эдди Хирн": в Великобритании призвали Джошуа уйти из бокса

Почему МакКензи раскритиковал Джошуа

Экс-чемпион мира считает, что Энтони Джошуа серьезно рискует своим здоровьем. Дюк отметил, что если в окружении британца есть люди, которым небезразлична его судьба, они попросят боксера о завершении карьеры.

"Кто-то должен дать ценный совет Энтони Джошуа. Это может или его мама, или Эдди Хирн. Они должны честно поговорить с ним и сказать: "Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Поэтому, пожалуйста, завершай с боксом", – сказал МакКензи.

Эксперт также поделился мнением о возможном бою Джошуа с Тайсоном Фьюри.

"В последнем поединке Джошуа выглядел шокированным. Не скажу, что Фьюри не производил похожего впечатления. И все же, он выглядел лучше, чем Джошуа. Меньше с тем, я надеюсь, этого боя не произойдет для Джошуа. Я надеюсь, что они не будут боксировать, потому что я не хочу увидеть поражение AJ. встретится после этого", – сказал МакКензи.

Карьера Дюка МакКензи

63-летний боксер провел знаменитую карьеру в 80-90-х годах прошлого столетия. В активе Дюка МакКензи 46 поединков, в которых он одержал 39 побед и потерпел 7 поражений. Среди достижений британца следующие титулы:

Чемпион мира по версии IBF в самом легком весе (112 фунтов / 50,8 кг)

Чемпион мира по версии WBO в более легком весе (118 фунтов / 53,5 кг)

Чемпион мира по версии WBO во втором более легком весе (122 фунта / 55,3 кг).

Последнее сражение Дюк МакКензи провел 28 марта 1998 года, когда проиграл Сантьяго Рохасу Алькантари.

Карьера Энтони Джошуа

36-летний британец вернулся к победному тонусу. После досадного поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году Джошуа победил Джейка Пола и Кристиана Пренга. В его карьере 34 поединка, 30 побед и четыре поражения.

Джошуа был чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Эти пояса он получил после победы над Владимиром Кличко в 2017 году. Через два года Джошуа потерял эти титулы в поединке с мексиканцем Энди Руизом, однако в конце 2019-го вернул себе все пояса.

В сентябре 2021-го Джошуа потерпел поражение от Александра Усика и снова вышел из статуса чемпиона мира.