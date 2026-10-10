"Я сделал все возможное": Кабаел рассказал, почему так и не получил бой с Усиком
Немецкий боксер Агит Кабаел рассказал о своих попытках добиться поединка с Александром Усиком. По словам обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе, он неоднократно бросал вызов украинцу, однако желанного боя так и не получил.
Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на The Ring.
Как Кабаел пытался договориться о бое
В интервью The Ring немецкий супертяж отметил, что активно привлекал внимание Усика через социальные сети и лично обращался к нему с предложением провести поединок.
"Я делал все, что мог. Я публиковал столько хороших видео в инстаграмме, я вызвал его на бой", – рассказал Кабаел.
По словам боксера, он даже отправился в Египет, где после одного из поединков лично поднял вопрос возможного противостояния с украинцем.
"Я уехал в Египет и после поединка спросил: "Почему бы не дать мне возможность подраться с тобой?", – вспомнил немец.
На чем Кабаел сосредоточится дальше
Несмотря на многие попытки привлечь внимание украинского чемпиона, организовать встречу на ринге так и не удалось.
Кабаел признал, что сделал все возможное для проведения поединка, поэтому решил сосредоточиться на собственной карьере.
"Думаю, я сделал все, что было в моих силах, но это сражение не состоялось. Поэтому я сосредотачиваюсь только на себе и посмотрю, что будет дальше", - подытожил боксер.
Ранее сообщалось, что Кабаел проведет первую защиту титула WBC против 42-летнего ветерана.