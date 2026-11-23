Фьюри слышал голоса и боялся за жизнь своей семьи

В июне 2016 года британский боксер попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. На самом деле он переживал сильный приступ тревоги и имел параноидальные видения.

Фьюри рассказал, что слышал голоса, угрожавшие ему и его близким. В частности, боксеру казалось, что даже радио обращается к нему с угрозами.

"Словами невозможно описать ту тьму, в которой я находился. Это было похоже на жизнь в самом аду. Я на 100 процентов думал, что окажусь в изолированной палате с запертой дверью, и это меня очень пугало", – признался Фьюри.

По словам его жены Пэрис, во время посещения больницы она увидела мужа напуганным и растерянным. Впоследствии врачи сообщили ей, что боксер испытывает серьезный психологический срыв.

Пэрис также рассказала, что мужчине диагностировали легкую форму шизофрении. Сам Фьюри упоминал, что во время консультации психиатра среди озвученных проблем были депрессия, тревожность и биполярное расстройство.

Как Фьюри вернулся в бокс после тяжелого кризиса

После победы над Кличко британец столкнулся с депрессией, начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками и набрал значительный вес. В какой-то момент у него появились суицидальные мысли.

Переломным моментом стал вечер на Хэллоуин в 2017 году. Фьюри признался, что тогда осознал, как далеко зашел, и обратился за помощью.

Впоследствии боксер вернулся к тренировкам, возобновил профессиональную карьеру и снова стал чемпионом мира, победив Деонтея Уайлдера в 2020 году. В настоящее время, по информации The Sun, он еженедельно посещает психиатра.

Новый документальный фильм под названием "Tyson Fury" выйдет на Netflix 27 ноября. В нем боксер, его жена Пэрис и отец Джон рассказывают о самых тяжелых периодах его жизни.

Следующим большим испытанием для Фьюри станет поединок против Энтони Джошуа. Бой запланирован на 11 декабря в Кардиффе.