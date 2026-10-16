Уоррен призвал Усика вернуться в бокс и пообещал ему громкие бои в США.

Уоррен хочет вернуть Усика на профессиональный ринг

Британский промоутер надеется, что Александр Усик возобновит выступления на профессиональном ринге. Фрэнк Уоррен заявил, что украинский боксер может продолжить писать историю сверхтяжелого веса, а его компания Queensberry готова помочь в организации громких поединков.

"Если Александр хочет создать еще больше истории в боксе, Queensberry – единственное место, куда ему стоит обратиться. Двери ко всем нашим боксерам не просто открыты – они сняты с петель", – сказал Уоррен.

Усик уволил все титулы абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, объяснив это желанием дать новому поколению боксеров шанс побороться за самые высокие награды. В то же время украинец официально не объявлял о завершении карьеры.

Уоррен готовит большие бои в США

Промоутер также намерен расширить деятельность Queensberry на американском рынке. Он рассчитывает организовывать масштабные вечера бокса с участием ведущих представителей сверхтяжелого веса, в частности, на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Среди потенциальных участников таких поединков – Даниэль Дюбуа, Фабио Вордли, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Мозес Итаума, Филипп Хргович и Агит Кабаел. Уоррен надеется, что победители и, возможно, участники будущих титульных противостояний сформируют насыщенный календарь на 2027 год.

Для развития в США Queensberry также подписала американского сверхтяжеловеса Джареда Андерсона, которого Уоррен рассматривает как важную часть своих планов.

Усик может снова встретиться с элитой сверхтяжелого веса

За профессиональную карьеру Усик побеждал Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, а также дважды одолел Даниэля Дюбуа. Именно возможность новых противостояний с ведущими боксерами делает потенциальный возврат украинца особенно привлекательным для промоутеров.

В то же время, заявление Уоррена является приглашением к сотрудничеству, а не подтверждением договоренности о следующем поединке украинца.