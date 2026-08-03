"Он не в своей тарелке": Льюис сделал смелый прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Фьюри разогрелся, а Джошуа под угрозой

На ноябрь 2026 года запланирован один из самых масштабных поединков в современном боксе – противостояние Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Несмотря на то, что оба боксера уже прошли пик своей карьеры, интерес к мегафайту остается на самом высоком уровне.

В своем комментарии Льюис отметил, что "Цыганский король" подошел к подготовке существенно более прагматично, проведя разогревающие бои против Арсланбека Махмудова и Мариуша Ваха. Выступление Джошуа против малоизвестного Кристиана Пренги вызвало у легенды лишь беспокойство.

"У меня только один вопрос: он точно сейчас на своем месте? Он в своей тарелке? Если тебя дважды роняет в стартовом раунде практически новичок... Неужели это все? Ведь он далеко не тот, каким был раньше", - подчеркнул Льюис.

Ставка на победителя и тени прошлого

По мнению Льюиса, главный мотив этого противостояния на данном этапе – финансовая выгода, ведь лучшие годы обоих британцев уже позади.

"Этот бой должен был состояться гораздо раньше. Сейчас они оба - лишь тени своих прежних побед. Однако Фьюри держится немного лучше, и я бы поставил именно на него. В своих последних поединках он показал больше, чем Джошуа. "Эй Джей" провел бой с ютубером, дважды падал от какого-то парня, а теперь выходит против Фьюри. Это слишком резкое повышение уровня оппозиции", - подытожил Льюис.