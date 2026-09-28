От семилетнего мальчика из Омахи до легенды бокса: 7 фактов о Терренсе Кроуфорде

Кроуфорд начал заниматься боксом в семь лет

Терренс Кроуфорд родился 28 сентября 1987 года в Омасе, штат Небраска. На тренировку он пришел еще в семь лет, а в любительском боксе одержал более 70 побед.

Омаха оставалась важной частью его истории даже после того, как Кроуфорд стал мировой звездой. Там он вырос и сформировался как спортсмен, а впоследствии начал поддерживать местную молодежь и проводить общественные мероприятия.

Одинаково эффективно боксирует в двух стойках

Одна из главных особенностей Кроуфорда – способность без проблем менять стойку прямо во время боя. Он может работать как правша или как левша, позволяющая ему перестраиваться в зависимости от соперника.

Эта универсальность стала одной из самых узнаваемых черт стиля "Бада". Даже в своем последнем бою против Сауля "Канело" Альвареса американец сознательно использовал левостороннюю стойку, которая, по замыслу его тренеров, должна была создать мексиканцу дополнительные проблемы.

Профессиональную карьеру Кроуфорд начал с нокаута

Дебют Кроуфорда на профессиональном ринге прошел в марте 2008 года. Свой первый бой он завершил досрочно, нокаутировав Брайана Каммингса уже в первом раунде.

Это было начало профессиональной карьеры, в которой Кроуфорд так и не потерпел поражение. За 17 лет американец провел 42 боя и одержал 42 победы, 31 из которых – нокаутом.

Прозвище "Бад" он получил из-за картофеля

Терренс Кроуфорд начал называться "Spud", когда он был совсем маленьким. Это английское слово означает "картофель", и именно так его называли в семье.

Однако маме будущего чемпиона это прозвище не очень нравилось. Она попросила называть сына Bud – и этот вариант остался с ним на всю жизнь. Сам Кроуфорд рассказывал, что "Бадом" его называли практически с самого детства, а имя Терренс в семье использовали гораздо реже.

У Кроуфорда семеро детей

Несмотря на огромную популярность, Кроуфорд не так часто говорит о личной жизни. Однако в 2025 году во время совместного интервью с Саулем Альваресом стало известно, что у боксера семеро детей.

Признание даже удивило самого "Канела". После завершения карьеры Кроуфорд также рассказывал, что проводит больше времени со своими детьми и следит за их спортивными занятиями.

Он стал чемпионом в пяти весовых категориях

За свою карьеру Кроуфорд собирал титулы в пяти весовых категориях – от легкого до второго среднего веса. Особенно поразительно то, что свой последний титул он завоевал после перехода сразу через две весовые категории.

Победа над "Канело" сделала Кроуфорда пятикратным чемпионом мира и закрепила его статус трехкратного абсолютного чемпиона.

Кроуфорд завершил карьеру непобежденным

После победы над Альваресом в сентябре 2025 года Кроуфорд еще несколько месяцев размышлял о будущем, но в декабре официально объявил о завершении карьеры.

На профессиональном ринге он остался непобежденным – 42 победы в 42 боях, 31 нокаут. Последний бой стал для него своеобразной точкой: победа над "Канело" принесла Кроуфорду статус трехкратного абсолютного чемпиона, а впоследствии The Ring признал его лучшим боксером 2025 года.