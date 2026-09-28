Від семирічного хлопчика з Омахи до легенди боксу: 7 фактів про Терренса Кроуфорда

Кроуфорд почав займатися боксом у сім років

Терренс Кроуфорд народився 28 вересня 1987 року в Омасі, штат Небраска. На тренування він прийшов ще у сім років, а в аматорському боксі здобув понад 70 перемог.

Омаха залишалася важливою частиною його історії навіть після того, як Кроуфорд став світовою зіркою. Саме там він виріс і сформувався як спортсмен, а згодом почав підтримувати місцеву молодь та проводити громадські заходи.

Він може однаково ефективно битися у двох стійках

Одна з головних особливостей Кроуфорда – здатність без проблем змінювати стійку прямо під час бою. Він може працювати як правша або як шульга, що дозволяє йому перебудовуватися залежно від суперника.

Ця універсальність стала однією з найбільш упізнаваних рис стилю "Бада". Навіть у своєму останньому бою проти Сауля "Канело" Альвареса американець свідомо використовував лівосторонню стійку, яка, за задумом його тренерів, мала створити мексиканцю додаткові проблеми.

Професійну кар'єру Кроуфорд розпочав із нокауту

Дебют Кроуфорда на професійному рингу відбувся у березні 2008 року. Свій перший бій він завершив достроково, нокаутувавши Браяна Каммінгса вже у першому раунді.

Це був початок професійної кар'єри, в якій Кроуфорд так і не зазнав поразки. За 17 років американець провів 42 бої та здобув 42 перемоги, 31 з яких – нокаутом.

Прізвисько "Бад" він отримав через картоплю

Терренса Кроуфорда почали називати "Spud", коли він був зовсім маленьким. Це англійське слово означає "картопля", і саме так його називали в родині.

Однак мамі майбутнього чемпіона це прізвисько не дуже подобалося. Вона попросила називати сина "Bud" – і цей варіант залишився з ним на все життя. Сам Кроуфорд розповідав, що "Бадом" його називали практично від самого дитинства, а ім'я Терренс у родині використовували значно рідше.

У Кроуфорда семеро дітей

Попри величезну популярність, Кроуфорд не так часто говорить про особисте життя. Однак у 2025 році під час спільного інтерв'ю із Саулем Альваресом стало відомо, що у боксера семеро дітей.

Зізнання навіть здивувало самого "Канело". Після завершення кар'єри Кроуфорд також розповідав, що проводить більше часу зі своїми дітьми та стежить за їхніми спортивними заняттями.

Він став чемпіоном у п'яти вагових категоріях

За свою кар'єру Кроуфорд збирав титули у п'яти вагових категоріях — від легкої до другої середньої ваги. Особливо вражає те, що свій останній титул він завоював після переходу одразу через дві вагові категорії.

Перемога над "Канело" зробила Кроуфорда п'ятикратним чемпіоном світу та закріпила його статус триразового абсолютного чемпіона.

Кроуфорд завершив кар'єру непереможеним

Після перемоги над Альваресом у вересні 2025 року Кроуфорд ще кілька місяців розмірковував про майбутнє, але в грудні офіційно оголосив про завершення кар'єри.

На професійному рингу він залишився непереможеним – 42 перемоги у 42 боях, 31 нокаут. Останній бій став для нього своєрідною крапкою: перемога над "Канело" принесла Кроуфорду статус триразового абсолютного чемпіона, а згодом The Ring визнав його найкращим боксером 2025 року.