Усик сменил вид спорта в Лондоне и позвал на ринг легендарного партнера Джордана
Александр Усик попробовал свои силы на баскетбольной площадке во время специального мероприятия в Лондоне. Компанию украинскому боксеру составила легенда НБА.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на соцсети отечественного боксера.
Благотворительная игра и неожиданный вызов
Товарищеская баскетбольная встреча в столице Великобритании прошла по инициативе польского предпринимателя Себастьяна Кульчика. Мероприятие объединило известных атлетов и представителей крупного бизнеса, а одной из главных его целей стало привлечение поддержки для будущих благотворительных программ в помощь Украине.
Кроме Александра Усика, на паркет вышли президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич и один из известнейших баскетболистов в истории НБА Скотти Пиппен. После завершения поединка украинский чемпион обратился к американцу на своей странице в соцсети Х, в шутку предложив ему поменяться видами спорта.
"Великолепная игра, Скотти Пиппен! Как насчет бокса в следующий раз?" – написал Усик.
Кто такой Скотти Пиппен
Скотти Пиппен – одна из самых легендарных фигур мирового баскетбола. В течение своей карьеры форвард шесть раз становился чемпионом НБА в составе "Чикаго Буллз", где сформировал культовый дуэт с Майклом Джорданом.
Главные достижения американца:
- Чемпион НБА: 6 титулов (1991–1993, 1996–1998)
- Олимпийские игры: двукратный чемпион в составе сборной США (1992, 1996)
- Матч всех звезд НБА: 7-кратный участник
- Сборная всех звезд защиты НБА: 8 попаданий подряд
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