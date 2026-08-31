Усик отреагировал на сенсационное поражение Итаумы и назвал главный урок боя с Хрговичем
Александр Усик прокомментировал неожиданную развязку боя между Филиппом Хрговичем и Мозесом Итаумой за вакантный титул IBF в супертяжелом весе. Украинец отдельно обратился к обоим боксерам после драматического поединка.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Х бывшего абсолютного чемпиона.
Реакция Усика на сенсацию в хевивейте
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе поздравил Хрговича с победой и подчеркнул непредсказуемость бокса.
"Бой Итаумы против Хрговича – еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Все может случиться, как только ты выходишь на ринг", – написал Усик в соцсети X.
Украинец также поддержал Итауму, для которого этот поединок стал первым поражением на профессиональном уровне.
"Мозес, это не конец. Возвращайся сильнее и продолжай двигаться вперед. Твое путешествие только начинается!" – добавил Усик.
Как Хргович получил титул IBF
Итаума уверенно начал бой и по итогам восьми раундов, по оценкам судей, забирал все раунды. Однако в девятой трехминутке ситуация кардинально изменилась. Хргович оттеснил соперника к канатам и начал мощную атаку. Хорват серией ударов попал в голову Итаумы, после чего рефери остановил поединок.
Таким образом Хргович одержал победу техническим нокаутом и завоевал вакантный пояс IBF.
Для Итаумы это было первое поражение в профессиональной карьере. Его рекорд теперь составляет 14 побед и одно поражение, 12 побед он одержал нокаутом.
Хргович одержал 21-ю победу в профи, 16-ю – досрочно, потерпев одно поражение. Он стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе из Хорватии.
Титул IBF оставался вакантным после того, как Усик в июне освободил свои чемпионские пояса.
Ранее Мозес Итаума впервые прокомментировал сенсационное поражение Филиппа Хрговича.