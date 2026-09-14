Усик среди самых влиятельных персон мирового бокса: какое место занял украинец и кто возглавил рейтинг
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вошел в престижный рейтинг самых влиятельных представителей современного бокса. Украинец оказался среди 50 главных фигур индустрии.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на рейтинг BN50.
Какое место занял Усик
Украинский боксер занял 18-ю позицию в ежегодном рейтинге The Boxing News Power List.
В список попадают не только действующие и бывшие боксеры. В рейтинге представлены промоутеры, функционеры, руководители организаций и другие представители профессиональной боксерской индустрии.
Интересно, что Усик расположился ниже двух своих бывших соперников. Тайсон Фьюри занял 14-е место, а Энтони Джошуа – 15-е. Таким образом, оба британца опередили украинца в рейтинге влиятельности.
Кто возглавил рейтинг
Первые строчки рейтинга ожидаемо достались главным функционерам и инвесторам мирового бокса. Возглавил список саудовский деятель Турки Аль аш-Шейх. Второе место занял известный промоутер Фрэнк Уоррен, а на третьей позиции разместился глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.
Для Усика это не первое масштабное признание его влияния в 2026 году. В июне украинец попал в престижный список TIME100 Most Influential People in Sports, который ежегодно составляется американским журналом TIME.
Читайте также, как Фьюри сделал громкий анонс боя с Усиком, а украинец неожиданно ответил.