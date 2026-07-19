Усик рассекретил планы Ломаченко на завершение карьеры в боксе

Во время разговора журналист спросил Александра Усика, что он думает о возвращении Ломаченко в ринг? И имеет ли он для своего давнего друга какой-нибудь профессиональный совет.

"Нет, советов нет. Я очень хорошо знаю Василия. Он сейчас находится в тренировочном лагере", - коротко ответил экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе.

Таким образом, наконец стало известно, что Василий Ломаченко уже начал подготовку – причем официальное подтверждение поступило из ближайшего окружения спортсмена.

Поздний этап карьеры Ломаченко

Свой последний официальный поединок Василий Ломаченко провел в мае 2024-го года. Тогда украинец уверенно победил австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Однако уже летом следующего, 2025-го года, титулованный боксер ошеломил фанатов неожиданным заявлением. Из-за хронических проблем со спиной и длительной карьеры он объявил об окончательном завершении профессиональных выступлений.

Впрочем, жажда больших боев и успешная реабилитация, похоже, заставили экс-чемпиона пересмотреть это решение и снова начать тяжелую работу на тренировках.