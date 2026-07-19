Усик розсекретив плани Ломаченка на завершення кар'єри в боксі

Під час розмови журналіст запитав Олександра Усика, що він думає про повернення Ломаченка у ринг? Та чи має він для свого давнього друга якусь професійну пораду.

"Ні, порад не маю. Я дуже добре знаю Василя. Він зараз перебуває в тренувальному таборі", - коротко відповів ексчемпіон світу у надважкій вазі.

Таким чином, нарешті стало відомо, що Василь Ломаченко вже почав підготовку - причому офіційне підтвердження надійшло з найближчого оточення спортсмена.

Пізній етап кар'єри Ломаченка

Свій останній офіційний поєдинок Василь Ломаченко провів у травні 2024-го року. Тоді українець впевнено переміг австралійця Джорджа Камбососа, завоювавши вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Проте вже влітку наступного, 2025-го року титулований боксер приголомшив фанатів несподіваною заявою. Через хронічні проблеми зі спиною та тривалу кар'єру він оголосив про остаточне завершення професійних виступів.

Втім, жага до великих боїв та успішна реабілітація, схоже, змусили ексчемпіона переглянути це рішення та знову розпочати важку роботу на тренуваннях.