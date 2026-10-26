Усик прибыл с Канело в Эр-Рияд на чемпионский бой (видео)

Совместный лагерь и встреча в Эр-Рияде

О прибытии боксеров сообщил Турки Аль аш-Шейх, глава Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии. Он опубликовал видео встречи спортсменов в отеле Эр-Рияда, где их ждали болельщики и танцовщицы в традиционных мексиканских нарядах.

Усик сопровождал Альвареса, который готовится к следующему поединку. Ранее мексиканец тренировался в Испании вместе с украинским чемпионом и его командой.

Канело положительно оценил этот опыт и отметил психологическую стойкость Усика, которая, по его мнению, играет важную роль в достижении успеха на высшем уровне.

"Когда немного с ним пообщаешься, понимаешь, почему он чемпион. Его ментальность - это все", - сказал Альварес.

Когда Альварес проведет следующий бой

Свой ближайший поединок мексиканский боксер проведет 31 октября. Его соперником станет Кристиан Мбилли, владеющий титулом WBC во втором среднем весе. Усик будет наблюдать за этим противостоянием непосредственно с трибун арены в Эр-Рияде.